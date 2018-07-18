Ещё
Названы лучшие авиакомпании в мире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы лучшие авиакомпании в мире 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Международная организация оценки авиационного сервиса Skytrax опубликовала список 100 лучших авиакомпаний мира. Он размещен на официальном сайте Skytrax World Airline Awards.
Проанализировав отзывы потребителей со всего мира, аналитики выяснили, что больше всего голосов было отдано за Singapore Airlines. На втором месте оказалась Qatar Airways, которая занимала лидирующую позицию в 2017 году, а на третьем — японская авиакомпания All Nippon Airways.
В топ-10 также вошли Emirates (ОАЭ), EVA Air (Тайвань), Cathay Pacific Airways (Конгонг), Lufthansa (Германия), Hainan Airlines (Китай), Garuda Indonesia, Thai Airways (Таиланд).
В мае сервис бронирования путешествий Rome to Rio назвал самую дорогую и самую дешевую авиакомпании в мире. Дешевле всего оказался австралийский лоукостер Tiger Air, который совершает только внутренние перелеты. Таким образом, стоимость одного километра у авиакомпании составила в пересчете на российскую валюту 3,4 рубля.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии432
Украина присвоила четыре санатория в Крыму76
Россия забрала деньги из США123
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе151
Рублю предсказали обвал133
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение