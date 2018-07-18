Названы лучшие авиакомпании в мире

Международная организация оценки авиационного сервиса Skytrax опубликовала список 100 лучших авиакомпаний мира. Он размещен на официальном сайте Skytrax World Airline Awards.

Проанализировав отзывы потребителей со всего мира, аналитики выяснили, что больше всего голосов было отдано за Singapore Airlines. На втором месте оказалась Qatar Airways, которая занимала лидирующую позицию в 2017 году, а на третьем — японская авиакомпания All Nippon Airways.

В топ-10 также вошли Emirates ОАЭ ), EVA Air (Тайвань), Cathay Pacific Airways (Конгонг), Lufthansa Германия ), Hainan Airlines ( Китай ), Garuda Indonesia, Thai Airways ( Таиланд ).

В мае сервис бронирования путешествий Rome to Rio назвал самую дорогую и самую дешевую авиакомпании в мире. Дешевле всего оказался австралийский лоукостер Tiger Air, который совершает только внутренние перелеты. Таким образом, стоимость одного километра у авиакомпании составила в пересчете на российскую валюту 3,4 рубля.