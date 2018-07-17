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Новый Ford Edge ST выходит на рынок уже этим летом
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Новый Ford Edge ST выходит на рынок уже этим летом 

Auto.Today 34 минуты назад
Фото: Auto.Today
Американский производитель готовится к запуску продаж кроссовера Ford Edge ST, оцененного от 43 350 долларов США.
По сравнению с Ford Edge Sport 2018 года, который можно было приобрести от 41 765 долларов, новый автомобиль стоит на 1 585 долларов дороже и поставляется с выхлопной системой с двумя выхлопными трубами, набором 21-дюймовых колесных дисков, повышенной производительностью и лучшей тормозной системой.
Под капотом Ford Edge ST располагается двухтурбинный 2,7-литровый двигатель V6, используемый в Edge Sport, и соединенный с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В нынешней модели агрегат обеспечивает 335 лошадиных сил и 515 Нм крутящего момента, что на 20 лошадиных сил и 41 Нм крутящего момента больше, нежели у предшественника.
За дополнительные 2 695 долларов США для клиентов доступен специальный пакет Performance Brake Package, а также в качестве опции предоставляется подогрев и охлаждение передних сидений, панорамная крыша, навигация, камера с углом обзора на 180 градусов и много других функций. В конечном итоге максимальная цена Ford Edge ST может достигнуть 51 500 долларов, что на 3 000 долларов дешевле, нежели базовый 2018 Audi SQ5.
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