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«Янтарьэнерго» планирует бесплатно заправлять электромобили
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«Янтарьэнерго» планирует бесплатно заправлять электромобили 

Вести Калининград 39 минут назад
Фото: Вести Калининград
«Янтарьэнерго» планирует бесплатно заправлять электромобили, чтобы повысить привлекательность этого вида транспорта у населения.
Сейчас в регионе всего две таких машины. Одна из них находится на балансе энергетиков. При этом у нас работает сразу несколько электрозаправок. За время мирового первенства ими воспользовались болельщики сборной Польши, а также известный путешественник Марек Камински, который по пути в Японию делал дозаправку в Калининграде.
С этого года парк «Янтарьэнерго» ежегодно будет пополняться техникой, которая ездит на электричестве. Сейчас в правительстве области разрабатывается документ, согласно которому владельцы электрокаров не будут платить транспортные налоги.
Игорь Маковский, генеральный директор АО «Янтарьэнерго»:
— На годовой период освобождение от платы за электрическую энергию на электрозаправочной станции. Это уже совместная работа с правительством Калининградской области, со службой регулирования цен и тарифов. Такая работа ведётся, и, если она будет поддержана на уровне правительства, а такие предпосылки есть, мы можем на более длительный период сделать эту услугу бесплатной. В том числе за счёт собственной прибыли мы могли бы в каком-то периоде сделать эту услугу бесплатной для собственников и пользователей электротранспорта.
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