«Янтарьэнерго» планирует бесплатно заправлять электромобили

«Янтарьэнерго» планирует бесплатно заправлять электромобили, чтобы повысить привлекательность этого вида транспорта у населения.

Сейчас в регионе всего две таких машины. Одна из них находится на балансе энергетиков. При этом у нас работает сразу несколько электрозаправок. За время мирового первенства ими воспользовались болельщики сборной Польши , а также известный путешественник Марек Камински, который по пути в Японию делал дозаправку в Калининграде

С этого года парк «Янтарьэнерго» ежегодно будет пополняться техникой, которая ездит на электричестве. Сейчас в правительстве области разрабатывается документ, согласно которому владельцы электрокаров не будут платить транспортные налоги.