6 уникальных отелей, в которых останавливались знаменитости 

Специально для них эксперты Booking.com выбрали шесть уникальных мест со звездным прошлым.
Hacienda San Angel, Пуэрто-Вальярта, Мексика
Элегантный бутик-отель Hacienda San Angel, окруженный роскошными садами, находится в Пуэрто-Вальярте. История этого отеля наполнена красотой и романтикой. Часть этого прекрасного владения раньше принадлежала актеру, номинанту на премию «Оскар» Ричарду Бертону. Он купил эту виллу в качестве подарка жене Сьюзи Миллер на День святого Валентина (мимими!). Сегодня Hacienda San Angel — это отель с комфортными номерами и видом на залив Бандерас.
The Villa Casa Casuarina, Майами-Бич, США
Бутик-отель Villa Casa Casuarina находится в особняке, который ранее принадлежал Версаче. Его дизайн вдохновлен резиденцией Алькасар-де-Колон в Санто-Доминго — старейшей резиденцией вице-королей в Западном полушарии. Позже дом купил знаменитый итальянский модельер Джанни Версаче. Он приехал на Майами-Бич в отпуск и влюбился в это место. Сегодня вилла встречает гостей изысканными номерами и люксами с мраморной отделкой и просторными ванными комнатами.
Palazzo Margherita, Бернальда, Италия
Дворец Palazzo Margherita был построен в XIX веке в уютном итальянском городке Бернальда, где родился отец Фрэнсиса Форда Копполы. Знаменитый американский режиссер купил дворец в 2004 году и превратил его в роскошный бутик-отель в итальянском стиле, чтобы познакомить путешественников с этим живописным регионом. Сегодня гости отеля могут остановиться в шикарных номерах, отдохнуть у бассейна или прогуляться по садам, которые находятся под защитой Департамента культурного наследия Италии.
GoldenEye, Оракабесса, Ямайка
Тропический отель GoldenEye, окруженный пышным садом, занимает бывшее ямайское пристанище Яна Флеминга, где были написаны все 14 романов о Джеймсе Бонде. К услугам гостей частные пляжи, уединенные бухты и морская лагуна. На родине героя британских шпионских романов можно найти множество вилл, пляжных домиков и коттеджей, включая варианты прямо у моря или на берегу лагуны.
The Charlie West Hollywood, США Этот исторический отель находится в центре Западного Голливуда. Он был построен в 1924 году, и некогда здесь жил известный актер, режиссер и композитор Чарли Чаплин. Но это еще не все: в этом доме на протяжении многих лет останавливались всемирно известные кинозвезды, включая Мэрилин Монро, Глорию Свенсон и Бетт Дейвис. В спрятанном от посторонних глаз отеле гостей ждут просторные гостиные, уединенные патио и роскошные стильные люксы, названные в честь звезд Голливуда.
Grace Vanderbilt, Ньюпорт, США Вандербильты — американская семья голландского происхождения, которая в свое время считалась одной из самых богатых и влиятельных в США. Успех пришел к ним с созданием железнодорожной и судостроительной империй, которые построил глава семьи. Остановившись в семейном отеле Grace Vanderbilt можно совершить путешествие в эпоху роскоши XX века и почувствовать себя членом аристократической семьи. Отель оборудован роскошным спа-центром, рестораном изысканной кухни, террасой с открытым бассейном и прекрасным видом на море.