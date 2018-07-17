6 уникальных отелей, в которых останавливались знаменитости

Специально для них эксперты Booking.com выбрали шесть уникальных мест со звездным прошлым.

Элегантный бутик-отель Hacienda San Angel, окруженный роскошными садами, находится в Пуэрто-Вальярте. История этого отеля наполнена красотой и романтикой. Часть этого прекрасного владения раньше принадлежала актеру, номинанту на премию «Оскар» Ричарду Бертону . Он купил эту виллу в качестве подарка жене Сьюзи Миллер на День святого Валентина (мимими!). Сегодня Hacienda San Angel — это отель с комфортными номерами и видом на залив Бандерас.

The Villa Casa Casuarina, Майами-Бич, США

Бутик-отель Villa Casa Casuarina находится в особняке, который ранее принадлежал Версаче . Его дизайн вдохновлен резиденцией Алькасар-де-Колон в Санто-Доминго — старейшей резиденцией вице-королей в Западном полушарии. Позже дом купил знаменитый итальянский модельер Джанни Версаче. Он приехал на Майами-Бич в отпуск и влюбился в это место. Сегодня вилла встречает гостей изысканными номерами и люксами с мраморной отделкой и просторными ванными комнатами.

Дворец Palazzo Margherita был построен в XIX веке в уютном итальянском городке Бернальда, где родился отец Фрэнсиса Форда Копполы. Знаменитый американский режиссер купил дворец в 2004 году и превратил его в роскошный бутик-отель в итальянском стиле, чтобы познакомить путешественников с этим живописным регионом. Сегодня гости отеля могут остановиться в шикарных номерах, отдохнуть у бассейна или прогуляться по садам, которые находятся под защитой Департамента культурного наследия Италии.

Тропический отель GoldenEye, окруженный пышным садом, занимает бывшее ямайское пристанище Яна Флеминга , где были написаны все 14 романов о Джеймсе Бонде. К услугам гостей частные пляжи, уединенные бухты и морская лагуна. На родине героя британских шпионских романов можно найти множество вилл, пляжных домиков и коттеджей, включая варианты прямо у моря или на берегу лагуны.

Grace Vanderbilt, Ньюпорт, США Вандербильты — американская семья голландского происхождения, которая в свое время считалась одной из самых богатых и влиятельных в США. Успех пришел к ним с созданием железнодорожной и судостроительной империй, которые построил глава семьи. Остановившись в семейном отеле Grace Vanderbilt можно совершить путешествие в эпоху роскоши XX века и почувствовать себя членом аристократической семьи. Отель оборудован роскошным спа-центром, рестораном изысканной кухни, террасой с открытым бассейном и прекрасным видом на море.