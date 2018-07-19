Пещера в Крыму открыла ученым доступ к уникальному «архиву»

Пока же сотрудники Крымского федерального университета бережно консервируют поднятые костные останки и делают первые предварительные выводы об их происхождении. Случайно вскрытую у новой трассы карстовую пещеру ученые в один голос называют уникальной, а сделанные там находки — сенсационными. Ведь, во-первых, она самая протяженная — 1015 метров — из уже известных в предгорном Крыму . Для сравнения, Таврская пещера у поселка Куйбышево имеет длину 500 метров, а Змеиная в районе Чистенького — 320, но они вскрыты давно, и на их содержимое повлиял поверхностный воздух и, конечно же, человек.

Самое ценное в этой находке — это обнаруженный богатейший палеонтологический материал. Пока это тонны перемешанных с суглинком костей доисторических животных, из которых пока успели извлечь и достать на поверхность не более одного процента. Уже нет никаких сомнений, что вскрыто древнейшее природное хранилище, относящееся к раннему плейстоцену — эпохе четвертичного периода, закончившейся 11,7 тысячи лет назад. Содержимое поможет лучше узнать историю полуострова и даже всего человечества.

Вертикальный колодец в пещеру обнаружили, когда строители «Тавриды» с помощью тяжелой техники проводили буровые работы и вынимали грунт под новую дорогу. Неожиданно была пробита дыра в скрытую полость. А когда на место позвали спелеологов, те увидели на дне колодца 14-метровой глубины огромную карстовую галерею. По словам председателя совета Российского союза спелеологов, ученого секретаря отделения Русского географического общества в РК Геннадия Самохина, найденная пещера уникальна по своей морфологии, минералогии и палеонтологии.

— Мы привыкли видеть свисающие с потолка сталактиты и нарастающие снизу сталагмиты, — рассказал Геннадий Самохин. — Здесь их нет, но уникальна форма галерей. Эта пещера достаточно длительное время находилась под действием напорных вод. Вода поступала снизу сквозь песок, упиралась в известняк и создавала купола. Последние 50 тысяч лет природный объект был закупорен и законсервирован, не подвергался влиянию внешних процессов. Высота галереи в среднем — 7-8 метров, ширина 4-6, высота восходящих куполов — до 12 метров. Мы сделали топографическую съемку большей части пещеры. Выяснили, что галереи когда-то подходили близко к поверхности, и вход был там, где сейчас проходит дорога, но потом что-то произошло, и его засыпало камнями. Температура внутри — плюс 13 градусов, влажность — 97 процентов. Живой флоры и фауны не нашли никакой, там очень сухо. Только на некоторых приповерхностных участках есть следы потеков, оставшихся после паводков и снеготаяния.

Тем не менее эти известняки сотни тысяч лет, как губка, были пропитаны водой, и сейчас их фактически можно проткнуть чуть ли не пальцем.

— Я впервые в жизни в этой пещере увидел, как корни деревьев растут не по трещинам, а сквозь известняк, настолько порода пористая и водонасыщенная, — говорит Самохин. — Есть уникальные железистые образования, есть интересные минералогические комплексы в виде аэрозольных образований.

Испании. Но самую большую ценность представляют найденные в подземелье останки доисторических животных. Это кости взрослого мамонта и мамонтенка, винторогого барана, лошади, носорога Мерка, антилопы, верблюда, жирафа и других млекопитающих. Согласно первоначальным выводам, это логово крупных хищников, гигантских гиен, которые жили около 75-100 тысяч лет назад, охотились и с большой территории затаскивали в пещеру свою добычу. В России таких пещер с доисторическим костным материалом больше нет, а в мире всего две — во Франции

— Скорее всего это были гигантские гиены, потому что только они могут жить на таком удалении от входа в пещеру и питаться падалью, — говорит Геннадий Самохин. — На костях почти везде видны следы зубов, на стенах пещеры — царапины от когтей. Мы должны послойно изучить эти останки, чтобы понять, чем питались животные, какие у них были условия обитания, как менялся климат.

Как предположил ведущий методист зоомузея Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Дмитрий Старцев, логово скорее всего принадлежало пещерным гиенам, близким к родам Crocuta или Pachicrocuta. Стоит отметить, что доисторическая гиена была гораздо крупнее своих сегодняшних потомков: она весила более 110 килограммов и достигала размеров современного льва.

— В пользу версии о логове хищника говорит нетипичная для естественного захоронения сортировка останков: среди них преобладают кости конечностей, причем в подавляющем большинстве — травоядных животных, более редки фрагменты черепов, очень мало ребер и позвонков, — подчеркивает Дмитрий Старцев. — Обилие костей, компактно залегающих в обследованной мною части пещеры (там толщина костеносного слоя — более одного метра), говорит об очень длительном использовании этой пещеры хищниками в качестве убежища. Такое пещерное захоронение уникально не только для Крыма, но не имеет аналогов и в России.

Главной загадкой для ученых стали найденные кости, разбитые по длинной оси. Хищники не могли разделывать их таким способом, а поэтому открытым остается вопрос: могла ли быть пещера жилищем для первобытного человека. Пока никаких следов его деятельности — наскальных рисунков или орудий труда — не найдено. Но под толщей глины или в новых галереях специалистов могут ждать и такого рода находки.

Но проблема в том, что примерно 150-200 метров будущей трассы «Таврида» расположено как раз над исследованными галереями пещеры. Именно поэтому ее судьба сейчас решается коллегиально — с привлечением специалистов Российского географического общества, Российского союза спелеологов, минтранса и минэкологии РК, Ростехнадзора , КФУ, а также генподрядчика строительства трассы — компании «ВАД». До возобновления исследований вход в карстовый колодец засыпали крупными камнями, а за сохранностью объекта следят специалисты по транспортной безопасности. Рассматривают несколько вариантов. Первый — затампонировать 150 метров галерей непосредственно под дорогой, но тогда мы навсегда потеряем самые крупные и красивые галереи. Второй вариант — строительство путепровода непосредственно над зоной полости. Но опять же вопрос — не улетят ли в пропасть рыхлого известняка тяжелые буронабивные сваи. Еще один вариант — смещение маршрута трассы на 20-50 метров. Но для этого нужно время — геологоразведка и закладка шурфов.

— В некоторых галереях уже выявлены свежие обвалы, вызванные обрушением свода залов под участками автодороги, — рассказал Геннадий Самохин. — Инженеры-проектировщики проводят расчеты и экономические обоснования для различных вариантов изоляции опасного природного феномена. Обследуют и соседние с пещерой участки, поскольку возможно продолжение галерей. Специалистам важно сопоставить топосъемку с геодезическими координатами строящейся трассы. Нам необходимо внятно обосновать уникальность этого природного объекта. Я считаю, что по всем критериям пещера заслуживает создания на ее базе научного карстолого-спелеологического стационара.

Так или иначе близость находки к строящейся федеральной трассе уже предопределила ее судьбу — она в любом случае станет популярным экскурсионным и туристическим объектом полуострова.

Комментарий

Борис Вахрушев, председатель регионального отделения Русского географического общества в Республике Крым, декан географического факультета Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского: