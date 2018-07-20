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ФАС выявила картельный сговор в ходе конкурсов на строительство взлетно-посадочных полос
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ФАС выявила картельный сговор в ходе конкурсов на строительство взлетно-посадочных полос 

Rambler News Service 51 минуту назад
ФАС России признала виновными компании «Трансстроймеханизация» и «Трест „Камдорстрой“ в картельном сговоре в ходе конкурсов на строительство взлетно-посадочных полос, реконструкцию и модернизацию аэропортов, сообщает пресс-служба ведомства. Совокупная сумма конкурсов составила 24,7 млрд рублей.
»Картель действовал в ходе конкурсов на II очередь реконструкции аэропорта Шереметьево, II этап строительства аэропорта Нижнего Новгорода, реконструкцию аэропортового комплекса «Новый» в Хабаровске, на покрытие взлетно-посадочной полосы с заменой светосигнального оборудования в аэропорту Воронежа, аэропортового комплекса Волгограда, модернизацию воздушной гавани Южно-Сахалинска», — говорится в сообщении ведомства.
Как отмечает ведомство, обе компании воспользовались программой смягчения ответственности, которая предполагает освобождение от ответственности первой сознавшейся в участии в картельном сговоре компании и смягчение административной ответственности для второй компании. Обе компании признались в организации и участии в картельном сговоре.
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