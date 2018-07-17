В Архангельске все лето будут работать блошиные рынки

Единственное, что нельзя продавать, — еду и алкоголь

До конца лета в Архангельске будут открыты блошиные рынки. На территории у Центрального рынка по субботам и воскресеньям столики для выкладки вещей будут предоставляться с 10 утра до 18 вечера, а в Северном округе на ул. Ильича, 16/1 блошиный рынок будет работать по субботам.

— Можно продавать посуду, одежду, обувь, другие предметы быта, сувениры, книги. Единственное, что запрещено — продавать продукты питания и алкоголь, — пояснила начальник управления торговли и услуг населению администрации Архангельска Ирина Любова.

Такая торговля открыта с 7 июля. Самая активная торговля в минувшие выходные наблюдалась около Центрального рынка со стороны ул. Выучейского, где администрацией были выставлены специальные столы. В продаже — старинные книги, марки, значки и предметы быта. Первые продавцы и покупатели быстро нашли общий язык друг с другом.

— Дома много ненужных вещей, а здесь собираются люди, которые что-то коллекционируют. Может что-то заинтересовать, просто поменяться тоже есть возможность, — рассказал один из продавцов Владимир Парфенов.