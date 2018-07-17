РМК внедрит высокие технологии производства

Русская медная компания намерена создать единую систему мониторинга производственных процессов на предприятиях. Переговоры с мировыми лидерами в области автоматизации производства прошли в рамках IX Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

В этом году главной темой форума было цифровое производство. Отвечая на вызовы времени и глобальные тенденции цифровизации производственных и бизнес-процессов, РМК поставила перед собой масштабную задачу по созданию единого информационного центра на базе строящейся штаб-квартиры в Екатеринбурге . В рамках подготовки к реализации проекта на стенде компании прошла серия деловых переговоров с мировыми лидерами в области автоматизации — компаниями Siemens , Schneider Electric и Yokogawa Electric Corporation. Руководители РМК обсудили с партнерами направления сотрудничества по поставке оборудования и программного обеспечения для автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП).

В настоящее время на предприятиях Группы РМК автоматизация основных технологических процессов в среднем достигает 75%. По оценкам специалистов компании, это достаточно высокий показатель для отрасли.

В ближайшие годы завершится плановая автоматизация действующих горно-обогатительных комбинатов и металлургических заводов. Еще одним масштабным шагом станет внедрение системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования. В конечном итоге в РМК появится единое информационное поле с центром в Екатеринбурге, куда будет поступать информация о производственных процессах с каждого предприятия.

Естественно, появляется проблема обеспечения информационной безопасности производства. С руководством Siemens, Schneider Electric и Yokogawa Electric Corporation достигнуты договоренности по проработке вопроса обеспечения информационной защиты предлагаемых продуктов. Свои решения в этой области РМК представили и специалисты Лаборатории Касперского , а также российских отделений компаний Cisco и Huawei.