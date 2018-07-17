Пять человек погибли в результате крушения военного вертолета в РК

Сеул , 17 июля / Синьхуа / — Пять военнослужащих погибли, еще один пострадал во вторник в результате крушения военного вертолета в городе Пхохан на юго-востоке Республики Корея /РК/. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на военное командование.

Вертолет MUH-1 упал около 16:45 по местному времени на посадочной полосе военной базы в Пхохане. На его борту находились шесть военнослужащих. Пятеро из них погибли, еще один получил травмы.

Вертолет сгорел дотла. Во время тушения огня пострадал один пожарный. —0—