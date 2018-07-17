Ещё
Пять человек погибли в результате крушения военного вертолета в РК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пять человек погибли в результате крушения военного вертолета в РК 

ИА Синьхуа 56 минут назад
Сеул, 17 июля /Синьхуа/ — Пять военнослужащих погибли, еще один пострадал во вторник в результате крушения военного вертолета в городе Пхохан на юго-востоке Республики Корея /РК/. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на военное командование.
Вертолет MUH-1 упал около 16:45 по местному времени на посадочной полосе военной базы в Пхохане. На его борту находились шесть военнослужащих. Пятеро из них погибли, еще один получил травмы.
Вертолет сгорел дотла. Во время тушения огня пострадал один пожарный. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Двое палестинцев погибли в результате авиаудара Израиля -- медики Третий молодежный лагерь ШОС открылся в Циндао Силы специальных операций Казахстана и Узбекистана провели первый этап тактико-специального учения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде157
Тест: Выжили бы вы в царской России?36
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа28
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17353
Из высотки МГУ выбросился аспирант
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение