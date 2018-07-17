Кража на миллион: главное — сноровка

Житель Якутска в казанском аэропорту попрощался — видимо, навсегда — с мешком бриллиантов на сто миллионов рублей. Представитель компании «Севен Даймондс» прибыл в Казань на выставку, а после мероприятия попросил сотрудников ЧОПа упаковать мешки. Когда помочь чоповцам вызвались несколько неизвестных мужчин, первые возражать не стали, решив, что так и надо, и забили тревогу лишь после того, как помощники испарились вместе с мешками.

История знает немало примеров не менее оригинальных краж. В мае прошлого года неизвестные украли из бортнического хозяйства Южного Йоркшира в Великобритании 24 тысячи пчел на 2 тысячи фунтов стерлингов. Преступники обкурили насекомых и благополучно переправили их по другому адресу вместе с ульями. Владелица пчел Аманда Клейтон отметила высокий профессионализм воров.

Спустя год у шотландской пенсионерки украли 37 садовых гномов, находившихся в саду перед домом старушки. Большой материальной ценности гномы не представляли, но бабушка была расстроена и просила воров вернуть похищенное.

Месяц назад австралийский подросток, находясь на экскурсии в Риме , пытался украсть кусок колонны Колизея. Но, учитывая, что предшественников в этом плане у него было более чем достаточно (иностранные туристы часто пытаются утащить оттуда что-то «на память»), местные карабинеры привычно пресекли тягу к антиквариату и задержали похитителя. По обвинению в «незаконном присвоении культурных ценностей, принадлежащих государству», в Италии можно распрощаться с несколькими тысячами евро, а за нанесение ущерба культурному наследию или ландшафту Италии — присесть на 5 лет.

В свою очередь британские туристы в Австралии похитили из зоопарка пингвина Дирка — но, протрезвев, попытались загладить свою вину и выпустили пингвина в озеро. Прежде чем вернуться домой, пингвин пережил немало злоключений, а воров выследили и оштрафовали.

Иногда воруют ледники (так, некоего вора поймали с несколькими тоннами льда с ледника Хорхе Монтт в Чили , который он собирался реализовывать в барах), дома, мосты и целые банкоматы, притворяясь ревизорами и забирая устройство с собой.

Один из пользователей сети рассказывал о том, как у него на работе «средь бела дня украли мини-завод по производству мороженого». «Он располагался в контейнере и стоял рядом с забором. Днем подъехал автокран и шаланда, пара мужиков перелезли через забор, кран завел стрелу и те зацепили крюки. Контейнер переплыл через забор и уехал на шаланде в неизвестность. Охрана все видела и думала что все в порядке, никто даже и не поинтересовался. Начальник охраны бегал и рвал на себе волосы, так как барахло в контейнере стоило около 40к долларов», — писал он.

Задумал кражу — вышла лажа

Десять самых нелепых ограблений

Известна история, когда украли даже гигантский ракетный двигатель НАСА Saturn RL-10, выставив его потом на аукцион Ebay . Примечательно, что украли его из одного из самых охраняемых мест на планете.

А вот американец Ричард Верон в 2011 году ограбил банк на 1 доллар, чтобы его забрали в тюрьму и бесплатно там полечили. Согласно отчетам полиции, 59-летний Верон передал кассиру банка записку с угрозами, после чего его и загребли. Безработный рассчитывал, что в тюрьме ему вылечат грыжи двух позвоночных дисков, а также новообразование в грудной полости.

В 1994 году молодой американец после нескольких кружек пива сорвал со стены в мужском туалете автомат по продаже презервативов и спокойно ушел с ним восвояси. Впрочем, полиция выследила вора и отняла украденное.

А вот польская студентка в 2013 году пошла дальше — украв из магазина, помимо презервативов, вибратор и стопки для водки. В том же году воры умудрились вынести сейф с деньгами прямо из здания тюрьмы итальянского города Павия.

Израильский офицер в 1992 году был обвинен в краже истребителя Mustang времен Второй мировой войны и незаконном пересечении на нем границы Швеции , где он продал самолет за 331 тыс. долларов. Бывший летчик наплел работникам музея Воздушных сил, что самолет нуждается в ремонте, и спокойно забрал его прямо из музея.

Годом ранее из храма итальянского города Падуя украли челюсть Святого Антония с несколькими зубами, которую позже нашли возле международного аэропорта в окрестностях Рима.

Оригиналы встречаются и в России . Так, в республике Коми гражданин украл бутылки из морга — якобы себе на свадьбу, подозревая в них спиртное. Но полиция разочаровала злоумышленника.

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