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В кадровом резерве «Мой Дагестан» примут участие жители Ставрополья
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В кадровом резерве «Мой Дагестан» примут участие жители Ставрополья 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
В кадровом резерве «Мой Дагестан» примут участие жители СтавропольяМолодые люди из Ставрополья примут участие в кадровом резерве «Мой Дагестан», сообщил представитель республики в Ставропольском крае Абдулла Омаров изданию «Молодежь Дагестана».
Омаров сообщил, что в Ставропольском крае проживают дагестанцы, которые могут внести свою лепту в развитие республики.
По мнению собеседника, в управленческий резерв могут войти не только дагестанцы, проживающие в родном крае, но и те, что находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Грозном и других городах страны.
«В социальных сетях распространяем активно эту информацию, практически в 36 районов отправили оповещения. И уже откликнулось около 4-5 человек, они заполнили анкеты и подали заявки на участие в проекте», — говорит Омаров.
Напомним, конкурс управленцев продлится с 12 по 29 июля.
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