В кадровом резерве «Мой Дагестан» примут участие жители Ставрополья

В кадровом резерве «Мой Дагестан» примут участие жители СтавропольяМолодые люди из Ставрополья примут участие в кадровом резерве «Мой Дагестан», сообщил представитель республики в Ставропольском крае Абдулла Омаров изданию «Молодежь Дагестана».

Омаров сообщил, что в Ставропольском крае проживают дагестанцы, которые могут внести свою лепту в развитие республики.

Санкт-Петербурге, Ярославле, По мнению собеседника, в управленческий резерв могут войти не только дагестанцы, проживающие в родном крае, но и те, что находятся в Москве Грозном и других городах страны.

«В социальных сетях распространяем активно эту информацию, практически в 36 районов отправили оповещения. И уже откликнулось около 4-5 человек, они заполнили анкеты и подали заявки на участие в проекте», — говорит Омаров.

Напомним, конкурс управленцев продлится с 12 по 29 июля.