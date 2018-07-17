«Чунцин Лифань» — «Чанчун Ятай». Прогноз и ставка Олега Жукова

Профессиональный гандикаппер, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Олег Жуков дал прогноз на матч 12-го тура китайской Суперлиги сезона-2018 «Чунцин Лифань» — «Чанчун Ятай». Он полагает, что в этой встрече будет подано не более 10 угловых.

После окончания чемпионата мира Суперлига Китая одной из первых выходит из летнего перерыва. Я предлагаю сделать ставку на тотал угловых в матче аутсайдеров турнира, клубов «Чунцин Лифань» и «Чанчун Ятай». После 11 туров обе команды набрали по 11 очков и находятся всего в двух пунктах от зоны вылета.

За последние три сезона соперники играли друг с другом 6 раз, и ни разу больше 9 угловых в личных встречах подано не было (в среднем — 7,2). В сезоне-2018 «Чанчун Ятай» является самым малорезультативным клубом чемпионата по угловым. В 11 сыгранных матчах всего два раза было подано больше 10 угловых, средний тотал — 8,7, оба показателя самые маленькие в лиге. В гостях у клуба 4 из 5 матчей на тотал меньше 10.

«Чунцин Лифань» по результативности угловых типичный середняк, на больше и меньше они играли примерно одинаково, в пяти последних матчах дважды было больше 10, дважды меньше 10 и один расход.