Ещё
«Чунцин Лифань» — «Чанчун Ятай». Прогноз и ставка Олега Жукова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Чунцин Лифань» — «Чанчун Ятай». Прогноз и ставка Олега Жукова 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Профессиональный гандикаппер, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Олег Жуков дал прогноз на матч 12-го тура китайской Суперлиги сезона-2018 «Чунцин Лифань» — «Чанчун Ятай». Он полагает, что в этой встрече будет подано не более 10 угловых.
После окончания чемпионата мира Суперлига Китая одной из первых выходит из летнего перерыва. Я предлагаю сделать ставку на тотал угловых в матче аутсайдеров турнира, клубов «Чунцин Лифань» и «Чанчун Ятай». После 11 туров обе команды набрали по 11 очков и находятся всего в двух пунктах от зоны вылета.
За последние три сезона соперники играли друг с другом 6 раз, и ни разу больше 9 угловых в личных встречах подано не было (в среднем — 7,2). В сезоне-2018 «Чанчун Ятай» является самым малорезультативным клубом чемпионата по угловым. В 11 сыгранных матчах всего два раза было подано больше 10 угловых, средний тотал — 8,7, оба показателя самые маленькие в лиге. В гостях у клуба 4 из 5 матчей на тотал меньше 10.
«Чунцин Лифань» по результативности угловых типичный середняк, на больше и меньше они играли примерно одинаково, в пяти последних матчах дважды было больше 10, дважды меньше 10 и один расход.
SovSport.Ru: последние новости
ЧМ-2018 глазами клоуна. И вот эта страна придумала футбол? «Когда есть и ум, и тити». Защитник Самюэль Умтити вывел французов в финал Отстать от Виды? А, может, ему начать думать? Еще не поздно!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде157
Тест: Выжили бы вы в царской России?36
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа29
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17354
Из высотки МГУ выбросился аспирант18
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение