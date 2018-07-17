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Unilever запустила в России корпоративный акселератор для стартапов в области FMCG
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Unilever запустила в России корпоративный акселератор для стартапов в области FMCG 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Конкурс рассчитан для проектов, работающих в одном из четырех направлений:
производство продуктов ― новые рецептуры мороженого, соусов и чая, натуральная консервация и оптимизация производственных процессов;
упаковка ― новые биоразлагаемые материалы, производство первичной и вторичной упаковки (новые свойства и возможность модификации);
хранение ― современные холодильные и морозильные камеры, инновационные технологии фасовки и обработки;
коммуникации с потребителем ― новые конструкции и дизайн упаковки, интерактивные программы для смартфонов, VR/AR технологии и другое.
Unilever заинтересован в стартапах с готовым прототипом решения, а также уже действующих проектах c успешными бизнес-результатами на начальном этапе.
Подать заявку на участие в акселерационной программе можно до 31 октября 2018 года.
Эксперты Unilever и GenerationS отберут около 20 наиболее перспективных команд и помогут им доработать технологические решения для последующей интеграции в бизнес-процессы и возможного запуска на международном уровне.
Участие в корпоративном акселераторе бесплатное.
Unilever работает на российском рынке более 25 лет. Общий объем инвестиций компании в российскую экономику превышает 195 млрд рублей, а число сотрудников в России составляет около пяти тысяч человек.
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