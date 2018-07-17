Unilever запустила в России корпоративный акселератор для стартапов в области FMCG

Конкурс рассчитан для проектов, работающих в одном из четырех направлений:

производство продуктов ― новые рецептуры мороженого, соусов и чая, натуральная консервация и оптимизация производственных процессов;

упаковка ― новые биоразлагаемые материалы, производство первичной и вторичной упаковки (новые свойства и возможность модификации);

хранение ― современные холодильные и морозильные камеры, инновационные технологии фасовки и обработки;

коммуникации с потребителем ― новые конструкции и дизайн упаковки, интерактивные программы для смартфонов, VR/AR технологии и другое.

Unilever заинтересован в стартапах с готовым прототипом решения, а также уже действующих проектах c успешными бизнес-результатами на начальном этапе.

Подать заявку на участие в акселерационной программе можно до 31 октября 2018 года.

Эксперты Unilever и GenerationS отберут около 20 наиболее перспективных команд и помогут им доработать технологические решения для последующей интеграции в бизнес-процессы и возможного запуска на международном уровне.

Участие в корпоративном акселераторе бесплатное.