Антинаркотическая кампания в Бангладеш унесла жизни 200 человек

За два месяца борьбы с наркотиками в небольшом азиатском государстве Бангладеш были убиты около 200 человек. 25 тысяч местных жителей были взяты под стражу.

Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на организацию по защите прав человека в Бангладеш.

Самая бедная страна в южной Азии и одна из самых густонаселенных стран мира, где проживают около 160 миллионов человек, в последнее время столкнулась с острой проблемой наркозависимости населения. В Бангладеш насчитывается примерно семь миллионов людей, употребляющих наркотики, пять из которых используют сильные и опасные таблетки «Яба». В своем большинстве запрещенные вещества поступают на территорию страны из соседней Бирмы (Мьянмы). Страшно то, что 63 процента наркозависимых — это молодые люди от 15 до 25 лет. Такое плачевное положение давно беспокоило правительство Бангладеш, однако первый значительный шаг в войне против запрещенных веществ был предпринят лишь в мае 2018 года. Тогда власти страны развернули антинаркотическую кампанию. К сожалению, борьба с наркотиками стала войной: за первую неделю рейдов полиция застрелила около 50 подозреваемых в продаже наркотиков, а две недели спустя число погибших превысило 130 человек.

Полиция объясняет столь радикальные меры тем, что подозреваемые отказываются сдаваться органам правопорядка и первыми начинают от них отстреливаться. Исполнительный директор бангладешской некоммерческой организации по защите прав человека «Эйн О Салиш Кендра» расценивает смерть более 200 человек как «несправедливость и несчастье» и подчеркивает необходимость в расследовании каждого отдельного случая со смертельным исходом.

Организация Объединенных Наций уже выразила обеспокоенность по поводу большого числа убитых в ходе кампании по борьбе с наркотиками в Бангладеш и призвала власти страны соблюдать закон. Правительство, в свою очередь, признало, что в расследовании могли быть допущены «ошибки». Но, по словам министра автомобильного транспорта и мостов Обайдула Квадера, «пока рано утверждать, что пострадали невиновные». Борьбу против наркотиков в стране, несмотря ни на что, намерены продолжить. «Люди благодарны нам за антинаркотическую кампанию. А раз такую инициативу поддерживают обычные граждане, мы не планируем сворачивать операцию», — заявил министр внутренних дел Бангладеш Асадаззаман Хан.