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В РФ могут ввести дополнительный выходной для диспансеризации
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В РФ могут ввести дополнительный выходной для диспансеризации 

РИАМО 48 минут назад
Фото: РИАМО
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий россиянам брать один выходной в рабочее время для прохождения диспансеризации с сохранением оплаты труда, такая возможность будет предоставляться работникам раз в три года, сообщает Газета.ru.
«В ходе обсуждения депутаты пришли к выводу, что во втором чтении необходимо обсудить возможность увеличения срока диспансеризации до двух рабочих дней. Соответствующие поправки к документу законопроекта уже предоставлены в комитет», — говорится в сообщении.
Медицинские обследования способствуют выявлению признаков ишемической болезни сердца, повышенного давления, ожирения, сахарного диабета, хронического бронхита, онкологии и иных заболеваний.
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