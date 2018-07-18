В РФ могут ввести дополнительный выходной для диспансеризации

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий россиянам брать один выходной в рабочее время для прохождения диспансеризации с сохранением оплаты труда, такая возможность будет предоставляться работникам раз в три года, сообщает Газета.ru

«В ходе обсуждения депутаты пришли к выводу, что во втором чтении необходимо обсудить возможность увеличения срока диспансеризации до двух рабочих дней. Соответствующие поправки к документу законопроекта уже предоставлены в комитет», — говорится в сообщении.

Медицинские обследования способствуют выявлению признаков ишемической болезни сердца, повышенного давления, ожирения, сахарного диабета, хронического бронхита, онкологии и иных заболеваний.