С совком и пакетом. Псковичей будут наказывать за собачьи фекалии

Каждую весну Псков и окрестности превращаются в настоящие минные поля

Это происходит из-за обилия собачьих фекалий в самых неожиданных местах — от тротуаров до детских площадок.

Прошёл и не убрал

Но теперь с такой «вольницей» может быть покончено. Во всяком случае, первый шаг уже сделан. На прошлой неделе депутаты областного Собрания ввели штрафы для владельцев собак, не желающих убирать за своими питомцами в местах общего пользования.

Здесь надо сказать, что действующий не первый год региональный закон «О содержании домашних животных» и раньше обязывал собачников не допускать загрязнения животными общественных пространств, а если это произошло — то убирать за ними экскременты. Вот только никакого административного наказания за игнорирование этой нормы не предусматривалось.

В конце июня депутат областного Собрания Юрий Павлинов разработал и внёс на рассмотрение два законопроекта, предусматривающих наказание для нерадивых владельцев собак. За совершение такого правонарушения теперь положен штраф. Для граждан он составит от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

«Эта проблема актуальна и для Пскова, и для Великих Лук, а особенно острой она становится каждую весну. Мы видим, что у нас в это время творится во дворах, на детских площадках, на территориях школ и детсадов. Заниматься этой темой я начал по обращениям граждан, которые не раз возмущались существующим положением дел. Что, мол, кто-то прошёл с собакой и не убрал за ней, или что ребёнок на детской площадке в экскременты наступил, — объяснил он. — Во время недавней поездки в Берлин отметил для себя, что там граждане гуляют со своими питомцами с пакетами и совочками, и все отходы их жизнедеятельности аккуратно выбрасывают в урны. Думаю, стоит и нам перенимать такой опыт».

Кто составит протокол?

Но не останутся ли эти благие намерения лишь на бумаге? По словам депутата, в дальнейшем он намерен контролировать воплощение в жизнь своих законодательных инициатив и требовать того же от представителей исполнительной власти.

Руководитель управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов поддерживает областных депутатов. Вот только опасается, что не получилось бы с собаками, как с лошадьми в Детском парке: мол, законодательные рычаги для борьбы с нарушителями есть, а сама борьба буксует.

«Чтобы законодательные изменения заработали на практике, например, в Пскове, нужно создавать специализированную муниципальную службу, сотрудники которой занимались бы тем, что следили за порядком и выписывали нарушителям штрафы. Так, как это происходит в европейских городах», — убеждён наш собеседник.

Похожей точки зрения придерживается и заместитель главы Пскова Елена Полонская . На территории её избирательного округа расположена средняя школа №4. В прошлом году там установили новый забор, и уже 4 раза возбуждались уголовные дела по факту кражи его отдельных элементов. Занимаются таким вандализмом местные жители, в том числе и собачники — чтобы беспрепятственно гулять со своими питомцами на школьном стадионе.

«Поэтому штрафы — это, конечно, действенная мера, считает она. — С другой стороны, их можно повышать сколько угодно, но вопрос в том, кто будет следить за выполнением новых законов? Например, на сегодня в нашем управлении городского хозяйства — всего одна ставка специалиста, который имеет право составлять административные протоколы».