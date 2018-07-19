Рынок акций ОАЭ закрылся разнонаправленно, DFM General снизился на 0,20%

Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги четверга разнонаправленно за счет укрепления секторов транспорта, банковских услуг и телекоммуникаций. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах недвижимости, производителей товаров массового потребления и финансов и инвестиций.

На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General снизился на 0,20%, индекс ADX General вырос на 0,32%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции Shuaa capital (DU:SHUA), которые подорожали на 0,030 п. (2,91%), закрывшись на отметке в 1,060. Котировки Air arabia (DU:AIRA) выросли на 0,020 п. (1,89%), завершив торги на уровне 1,080. Бумаги Gulf navigatio (DU:GNAV) выросли в цене на 0,011 п. (1,16%), закрывшись на отметке 0,963.

Лидерами падения стали акции Dubai Islamic Insurance Co. (DU:AMAN), цена которых упала на 0,023 п. (3,22%), завершив сессию на отметке 0,692. Акции Amlak Finance PJSC (DU:AMLK) поднялись на 0,021 п. (2,80%), закрывшись на уровне 0,728, а Takaful house (DU:DTKF) снизились в цене на 0,019 п. (2,43%) и завершили торги на отметке 0,764.

В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции First Abu Dhabi Bank PJSC (AD:FAB), которые подорожали на 1,54% до отметки 13,15, National Bank of Fujairah PJSC (AD:NBF), которые набрали 1,06%, закрывшись на уровне 2,85, а также акции Rak Ceramics (AD:RKCE), которые повысились на 0,85%, завершив сессию на отметке 2,360.

Лидерами падения стали акции Invest Bank AD (AD:INVB), которые снизились в цене на 9,68%, закрывшись на отметке 2,240. Акции компании Rak Cement Co (AD:RKCC) потеряли 7,79% и завершили сессию на уровне 0,710. Котировки Methaq (AD:METH) снизились в цене на 2,50% до отметки 0,780.

На Дубайской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (20) превысило количество закрывшихся в плюсе (13), а котировки 4 акций практически не изменились. На фондовой бирже Абу-Даби бумаги 9 компаний подешевели, 5 выросли, a 10 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций First Abu Dhabi Bank PJSC (AD:FAB) выросли до 3-летнего максимума, подорожав на 1,54%, 0,20 п., и завершили торги на отметке 13,15.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 1,23%, или 0,83, достигнув отметки $66,92 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 1,06%, или 0,77, до $72,13 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,99%, или 12,10, до отметки $1.215,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/AED выросла на 0,01% до 3,6732, а котировки EUR/AED упали на 0,43%, достигнув отметки 4,2585.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,50% до 95,31.