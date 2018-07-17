Магазины Королева проверят на соблюдение закона о реализации алкоголя

Администрация Королева проведет проверку всех магазинов города на предмет соответствия законодательству о реализации алкогольной продукции, сообщает РИАМО

16 июля в Королеве прошло совещание по вопросам торговли, которое возглавил руководитель администрации города, также в нем приняли участие представители правоохранительных органов и Госадмтехнадзора.

"Одним из вопросов стало нарушение предпринимателями законодательства о реализации алкогольной продукции. В частности, ограничения торговли спиртными напитками вблизи образовательных, спортивных, медицинских и других учреждений массового пребывания детей. В ближайшее время совместно с правоохранительными органами проведем проверку всех магазинов на предмет соответствия законодательству", — сообщил руководитель администрации Королева Юрий Копцик

На совещании также обсудили дальнейшую борьбу с несанкционированной торговлей. Копцик отметил, что в последнее время ситуация с беспорядочной торговлей в городе значительно улучшилась благодаря регулярным рейдам сотрудников администрации и полиции.