«Изменение пенсионной системы — это лишь одна из граней проекта социально-экономического развития страны»

«Изменения пенсионной системы в России неизбежны. Сейчас мы приближаемся к ситуации, когда один работающий должен кормить одного пенсионера. И если пенсия будет в размере 20 тысяч рублей, сколько должен зарабатывать работающий, чтобы отдать эти 20 тысяч?

Если вообще никакие реформы не проводить, то мы получим ситуацию, как в 90-е годы, когда пенсии не платили по полгода и зарплаты, кстати, тоже. И это была безответственность тогдашнего руководства страны. А все верили, что придут реформаторы и на нас опустится новая, хорошая жизнь.

Я не верю, что в таких серьезных делах разом можно все решить идеально, поскольку это затрагивает слишком многие слои населения. Но понятно, что процесс будет долгим и продлится более десяти лет. А за это время можно все наладить и отработать.

И не надо сводить все к тому, что мы один раз пообсуждали и приняли решение. Нужно просто принять тот факт, что у государства с сегодняшнего дня начинается программа работы на эту тему на долгие годы. Все вопросы надо регулярно обсуждать, давать рекомендации, анализировать, что получается и т.д.

Вообще, сейчас речь идет не просто о повышении пенсионного возраста, а о социально-экономическом развитии страны в целом. А это и новые технологии, и высокооплачиваемые квалифицированные рабочие места. И изменение пенсионной системы является только гранью этого проекта. Многие кричат: „Давайте поднимем пенсию!“ А зарплаты врачам, учителям, стипендии?

Российское правительство сейчас должно проявить ответственность и принять меры, которые будут гарантировать стабильность новой системы. Можно много говорить о том, чтобы превратить нефть в пенсии. Но это еще надо суметь сделать. Или давайте откажемся от оффшоров. Что-то весь мир не может от них отказаться. Или давайте искореним „серые“ зарплаты. Но это только лозунги, а люди могут остаться вообще без пенсий.

Нижегородской области более 200 тысяч работающих пенсионеров. Надо, чтобы для них условия сохранились или не стали хуже. Есть люди, которые уходили на пенсию раньше срока по состоянию здоровья, работая на опасных производствах, военнослужащие. Значит, для них тоже нужны гарантии.

Все когда-то становятся пенсионерами, все когда-то могут потерять работу. Да, есть выдающиеся врачи, как наш знаменитый Лео Бокерия, который в 78 лет еще проводит операции. Но не все же так могут. И водитель тяжелого грузовика в 65 лет уже не справится со своей работой. Но он может ремонтировать машины.

Во всем мире с возрастом увеличивается риск потери работы. И это происходит не потому, что человек становится старым или больным, а потому что меняются технологии. Значит, необходимо создать систему переподготовки людей старшего возраста. И чтобы это были не просто обещания Минтруда , а чтобы за этот процесс отвечали реальные люди — Иванов, Петров, Сидоров. И этим надо заниматься постоянно».

Фото: unn.ru