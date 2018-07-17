Челябинские дорожные чиновники ответят за неправомерное укрупнение лотов

Апелляционная инстанция оставила в силе решение управления Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области , уличившего региональное министерства дорожного хозяйства и транспорта в неправомерном объединении в один лот работ по реконструкции дорог, расположенных в различных муниципальных образованиях, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу Челябинского УФАС.

Грубое нарушение антимонопольного законодательства при проведении торгов на дорожные работы было выявлено антимонопольной службой в апреле 2017 году, когда министерство проводило аукцион «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Саткинском, Увельском и Троицком районе Челябинской области». Начальная цена закупки по проведению работ на четырех дорогах составила 413 миллионов рублей. При этом жалобы на неправомерные действия заказчика аукциона поступили сразу от двух предпринимателей и ЧРПО «В защиту прав граждан». Истцы указывали, что фактически аукцион был устроен под конкретного исполнителя — магнитогорское АО «Южуралмост». Выставленные на торги работы по реконструкции участков автодорог Тельмана — Старая Пристань (Саткинский муниципальный район); Каменский — Березовка (Увельский муниципальный район); Водопойка — Луговая (Увельский муниципальный район); Тогузак — Летягино — Южноуральск Магнитогорск (Троицкий район и Южноуральский городской округ) не должны были объединяться в единый лот. Эти участки автомобильных дорог не связаны и не пересекаются друг с другом, находятся в различных территориальных образованиях Челябинской области. Анализ аукционной документации показал, что на каждый участок автомобильной дороги разработана отдельная проектная документация, по результатам выполнения работ заказчик получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию каждого объекта. В ведомости объемов и стоимости работ по каждой дороге содержатся отдельные объемы, виды и стоимость работ. Взаимосвязь работ по реконструкции каждого участка дорог не подтверждена. В результате необоснованного укрупнения лота начальная цена контракта превысила 413 миллионов рублей, сумма обеспечения заявки — составила почти 20 миллионов рублей, а сумма обеспечения исполнения контракта — 124 миллиона рублей. От участия в торгах отсекли малые дорожно-ремонтные компании. Установлено, что в феврале 2017 года министерство уже объявляло о проведении аукционов по каждому из этих объектов отдельно. В каждой из закупок приняли участие от пяти до семи исполнителей работ, что привело к экономии более 100 миллионов рублей по результатам аукционов. Однако после проведения аукционов заказчик принял решение об отмене этих закупок и о необходимости объединения всех работ по объектам в один лот. Единственным участником этой закупки являлось АО «Южуралмост».

Это уже не первый случай, когда региональное министерство дорожного хозяйства действует в интересах определенных компаний. Челябинское УФАС России предписало министерству не заключать контракт по итогам аукциона, принять решение об отмене закупки, аукционной комиссии — принять решение об отмене протоколов, принятых в ходе проведения аукциона. Заказчик и аукционная комиссия не исполнили предписание антимонопольного органа. Контракт на выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог заключен с АО «Южуралмост» на сумму 411 миллионов рублей.

За неисполнение предписания антимонопольная служба оштрафовала должностных лиц министерства на 50 тысяч рублей каждого. УФАС будет добиваться отмены результатов торгов.