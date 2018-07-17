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В оздоровительных лагерях Ставрополья действуют читательские площадки ПДД
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В оздоровительных лагерях Ставрополья действуют читательские площадки ПДД 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
На Ставрополье одновременно в трех оздоровительных и пришкольных лагерях краевой столицы прошли дорожные ликбезы на тему соблюдения ПДД.
Мероприятие провели сотрудники Госавтоинспекции и работники Ставропольской универсальной библиотеки.
Для ребят специально принесли самые современные и интересные литературные труды по изучению и разъяснению правил дорожного движения.
Так, в лагере «Лесная Поляна» дети имели возможность познакомиться с литературой по интересующему направлению. Тематика представленных изданий разнообразна: от развлекательных журналов с кроссвордами и загадками по ПДД, до научных исследований в области дорожной безопасности. Особой популярностью среди читателей пользовалось всероссийское ежемесячное издание «Добрая Дорога Детства»: разъяснительные плакаты, которое ребята предложили поместить на стенд при входе в лагерь.
«Читательская площадка по ПДД» в лагере действует ежедневно. Свободное время любой ребенок может уделить изучению дорожных наук в полезной и увлекательной форме. Подобные площадки организованы и в других пришкольных лагерях региона.
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