В оздоровительных лагерях Ставрополья действуют читательские площадки ПДД

На Ставрополье одновременно в трех оздоровительных и пришкольных лагерях краевой столицы прошли дорожные ликбезы на тему соблюдения ПДД.

Мероприятие провели сотрудники Госавтоинспекции и работники Ставропольской универсальной библиотеки.

Для ребят специально принесли самые современные и интересные литературные труды по изучению и разъяснению правил дорожного движения.

Так, в лагере «Лесная Поляна» дети имели возможность познакомиться с литературой по интересующему направлению. Тематика представленных изданий разнообразна: от развлекательных журналов с кроссвордами и загадками по ПДД, до научных исследований в области дорожной безопасности. Особой популярностью среди читателей пользовалось всероссийское ежемесячное издание «Добрая Дорога Детства»: разъяснительные плакаты, которое ребята предложили поместить на стенд при входе в лагерь.

«Читательская площадка по ПДД» в лагере действует ежедневно. Свободное время любой ребенок может уделить изучению дорожных наук в полезной и увлекательной форме. Подобные площадки организованы и в других пришкольных лагерях региона.