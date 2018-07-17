Жителям Нальчика запретили протестовать против закона о национальных языках

Митинг в защиту родных языков запретила администрация Нальчика , сообщили STAV.AIF.RU местные активисты.

Активисты планировали провести всероссийскую акцию 17 июля, чтобы выразить несогласие с готовящимся законом о добровольном изучении национальных языков. Однако, администрация Нальчика отвергла обе заявки: сперва на митинг, а затем — на пикет. Как рассказали активисты, в мэрии отказали по формальным причинам, найдя неточности в поданных уведомлениях.

Горожане отказом не довольны, но акцию всё же отменили. «На несогласованное мероприятие не пошли, потому что мы соблюдаем законы», — прокомментировали активисты.

Напомним, 19 июня Госдума России приняла в первом чтении изменения в Закон «Об образовании в РФ», которые регулируют изучение родных языков. Изменения призваны сделать изучение национальных языков необязательным для учащихся школ. Поправки нуждаются в доработке, которую сделают во втором чтении.