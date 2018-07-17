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Жителям Нальчика запретили протестовать против закона о национальных языках
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Жителям Нальчика запретили протестовать против закона о национальных языках 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Митинг в защиту родных языков запретила администрация Нальчика, сообщили STAV.AIF.RU местные активисты.
Активисты планировали провести всероссийскую акцию 17 июля, чтобы выразить несогласие с готовящимся законом о добровольном изучении национальных языков. Однако, администрация Нальчика отвергла обе заявки: сперва на митинг, а затем — на пикет. Как рассказали активисты, в мэрии отказали по формальным причинам, найдя неточности в поданных уведомлениях.
Горожане отказом не довольны, но акцию всё же отменили. «На несогласованное мероприятие не пошли, потому что мы соблюдаем законы», — прокомментировали активисты.
Напомним, 19 июня Госдума России приняла в первом чтении изменения в Закон «Об образовании в РФ», которые регулируют изучение родных языков. Изменения призваны сделать изучение национальных языков необязательным для учащихся школ. Поправки нуждаются в доработке, которую сделают во втором чтении.
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