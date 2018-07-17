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Из Ульяновска до Красного Яра будут ходить теплоходы
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Из Ульяновска до Красного Яра будут ходить теплоходы 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
В этот четверг, 19 июля, ульяновский речной порт начинает регулярные пассажирские рейсы в Красный Яр. Теплоходы будут курсировать с четверга по воскресенье, два раза в день. Расписание уже известно. Из Ульяновска суда будут отправляться в 9 часов утра, в обратном направлении — в 10.10. Отправление вечернего рейса — в 17.00 из Ульяновска, в 18.00 — из Красного Яра.
Кстати, в преддверии «круизного» сезона «зеленую стоянку» в Красном Яре облагородили — открыли новые объекты для отдыха, переоборудовали причал для швартовки различных типов судов, а также стоянки маломерного флота.
Забронировать билеты можно на сайте www.simgavan.ru.
АиФ — Ульяновск: последние новости
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