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ГД выступила за запрет иноагентам проводить антикоррупционную экспертизу
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ГД выступила за запрет иноагентам проводить антикоррупционную экспертизу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Depositphotos / nito103
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный проект федерального закона, по которому НКО-иноагентам, международным и иностранным организациям, а также гражданам с непогашенной судимостью запрещается участвовать в антикоррупционной экспертизе.
Проект предлагает не допускать участие в проведении независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов): граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость; граждан, включенных в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия; граждан, осуществляющих деятельность в органах и организациях, указанных в пункте 3 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона; международных и иностранных организаций; некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, следует из документа.
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