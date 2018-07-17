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Сборная РФ по дзюдо стартует на командном ЧЕ встречей с Украиной или Венгрией
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Сборная РФ по дзюдо стартует на командном ЧЕ встречей с Украиной или Венгрией 

Чемпионат.com 46 минут назад
Российские дзюдоисты на старте командного чемпионата Европы в Екатеринбурге встретятся с победителем противостояния сборных Украины и Венгрии. Сборная России, получившая второй номер посева, первый раунд соревнований пропускает.
Участие в командном турнире, который пройдёт в Екатеринбурге 18 июля, примет 21 команда. Команды будут соревноваться в трёх мужских и трёх женских весовых категориях.
В состав сборной России вошли Анастасия Конкина и Дарья Межецкая (обе — 57 кг), Алёна Прокопенко и Таисия Киреева (обе — 70 кг), Ксения Чибисова и Александра Бабинцева (обе — свыше 70 кг), Денис Ярцев и Муса Могушков (оба — 73 кг), Иван Воробьёв и Хусен Халмурзаев (оба — 90 кг), Тамерлан Башаев и Антон Кривобоков (оба — свыше 90 кг).
В 2020 году турнир смешанных составов впервые будет представлен на летних Олимпийских играх в Токио (Япония).
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