Саратовская делегация принимает участие в форуме урбанистики в Москве 

Сегодня начал работу Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни». Об этом в своем ТамТам-канале «Пара слов» сообщил депутат Госдумы Николай Панков.
«Это ежегодный конгресс по градостроительству, архитектуре, экономике и стратегическому планированию городов, который проводится при поддержке правительства Москвы. Он собирает вместе представителей городских администраций, градостроителей, архитекторов, инвесторов для обсуждения важных для людей вопросов и поиска решений. В этом году он впервые проходит в парке «Зарядье», созданном ведущими ландшафтными архитекторами. Уже говорил, что при поддержке Вячеслава Володина несколько ведущих саратовских специалистов в этой сфере примут участие в форуме. СГТУ, попечительский совет которого возглавляю, представят заведующие кафедрами «Дизайн архитектурной среды» и «Архитектура» Виталий Кудрявцев и Сергей Дядченко, а также доцент кафедры «Геоэкология и инженерная геология» Иван Яшков.
Важно, что в составе делегации от нашей области — представители руководства Саратова и региона, ведущие архитекторы, эксперты. Вячеслав Володин неоднократно подчеркивал, что окружающая среда должна быть комфортной и современной. И своими спонсорскими и личными благотворительными проектами показывал пример. Уверен, что полученный опыт и наработки помогут специалистам в реализации таких проектов на благо людей», — заключил депутат.