14-летний парень пожаловался на издевательства в казанском реабилитационном центре 

Жительница Москвы пожаловалась татарстанским следователям на реабилитационный центр «Символ жизни» в Казани. По словам заявительницы, ее 14-летний сын, находившийся в учреждении пытался покончить с собой. По предварительным, данным женщина направила сына в реабилитационный центр на полтора года, при этом он успел пробыть там около месяца. Со слов мальчика, во время пребывания в учреждении он подвергался разного рода издевательствам со стороны администрации, что и подтолкнуло его на этот поступок. По данному факту в СУ СК по РТ уже начали доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.