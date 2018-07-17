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14-летний парень пожаловался на издевательства в казанском реабилитационном центре
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14-летний парень пожаловался на издевательства в казанском реабилитационном центре 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Жительница Москвы пожаловалась татарстанским следователям на реабилитационный центр «Символ жизни» в Казани. По словам заявительницы, ее 14-летний сын, находившийся в учреждении пытался покончить с собой. По предварительным, данным женщина направила сына в реабилитационный центр на полтора года, при этом он успел пробыть там около месяца. Со слов мальчика, во время пребывания в учреждении он подвергался разного рода издевательствам со стороны администрации, что и подтолкнуло его на этот поступок. По данному факту в СУ СК по РТ уже начали доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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