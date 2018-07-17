Морские лётчики Северного флота почтили память героев

Главные мероприятия прошли на площади Сафонова в Североморске . Военнослужащие возложили цветы и венки к бюсту прославленного аса, Героя России генерал-майора Апакидзе, а также к дому, в котором он жил.

Сегодня в День авиации Военно-Морского Флота России в главной базе Северного флота морские лётчики почтили память погибших товарищей. Для североморцев этот праздник омрачен гибелью прославленного палубного лётчика, посвятившего свою жизнь корабельной авиации — Героя России генерал-майора Тимура Апакидзе. Он разбился 17 лет назад на аэродроме Остров в Псковской области . Трагедия произошла во время показательных выступлений по высшему пилотажу, которые были посвящены 85-й годовщине авиации ВМФ России.

Торжественные памятные мероприятия прошли на площади Сафонова в Североморске. В них приняли участие офицеры управления и частей 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота под руководством командующего армией генерал-майора Александра Отрощенко и главы ЗАТО г. Североморск Владимира Евменькова

Военнослужащие Северного флота возложили цветы и венки к бюсту генерал-майора Апакидзе в главной базе флота — Севроморске и к дому, в котором жил Герой России, на улице, носящей ныне его имя в гарнизоне авиаторов Североморск-3.

По традиции летчики-североморцы почтили память легендарного заполярного аса, одного из лучших советских лётчиков Великой Отечественной войны, Дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова.

К бюстам героев, установленным в сквере на площади Сафонова, были возложены цветы. Память героев почтили минутой молчания.

Памятные мероприятия прошли во всех гарнизонах морской авиации Северного флота.