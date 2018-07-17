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Морские лётчики Северного флота почтили память героев
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Морские лётчики Северного флота почтили память героев 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Главные мероприятия прошли на площади Сафонова в Североморске. Военнослужащие возложили цветы и венки к бюсту прославленного аса, Героя России генерал-майора Апакидзе, а также к дому, в котором он жил.
Сегодня в День авиации Военно-Морского Флота России в главной базе Северного флота морские лётчики почтили память погибших товарищей. Для североморцев этот праздник омрачен гибелью прославленного палубного лётчика, посвятившего свою жизнь корабельной авиации — Героя России генерал-майора Тимура Апакидзе. Он разбился 17 лет назад на аэродроме Остров в Псковской области. Трагедия произошла во время показательных выступлений по высшему пилотажу, которые были посвящены 85-й годовщине авиации ВМФ России.
Торжественные памятные мероприятия прошли на площади Сафонова в Североморске. В них приняли участие офицеры управления и частей 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота под руководством командующего армией генерал-майора Александра Отрощенко и главы ЗАТО г. Североморск Владимира Евменькова.
Военнослужащие Северного флота возложили цветы и венки к бюсту генерал-майора Апакидзе в главной базе флота — Севроморске и к дому, в котором жил Герой России, на улице, носящей ныне его имя в гарнизоне авиаторов Североморск-3.
По традиции летчики-североморцы почтили память легендарного заполярного аса, одного из лучших советских лётчиков Великой Отечественной войны, Дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова.
К бюстам героев, установленным в сквере на площади Сафонова, были возложены цветы. Память героев почтили минутой молчания.
Памятные мероприятия прошли во всех гарнизонах морской авиации Северного флота.
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