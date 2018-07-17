Жителей Орловской области попросили фотографировать мусор 

Остались без ответаОрловская область еще в 2016 году, когда реформа только стартовала, одной из первых отрапортовала о готовности к переходу на новые правила. Чиновники уверяли, что утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными (ТКО). А отбор регионального оператора сдерживают только сроки, установленные для всех. Однако спустя два года оказалось, что не все готово и выполнено. Да и чиновников тех уже нет — отправились обратно в регионы, из которых их приглашали на работу в Орел. Наследие оставили незавидное — преемникам пришлось решать проблемы в авральном режиме. Программа обращения с отходами была принята 29 марта 2018 года, хотя «дорожная карта» предписывала сделать это до 1 марта. К тому же ее раскритиковали активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). По их мнению, в ней не хватает разработки порядка утилизации отходов крупных промышленных предприятий. — Также отсутствует систематизация по видам отходов согласно федеральному каталогу, — уточнил член регионального штаба ОНФ Владимир Филонов. — Схема может оказаться неэффективной, поэтому мы призвали правительство исправить недочеты. Не определен и региональный оператор. Хотя такое соглашение, после проведенного конкурсного отбора, каждый регион должен был заключить до 1 мая 2018 года. Нормативы накопления ТКО утвердили только 21 мая. Впрочем, документы вступят в силу с начала 2019 года. Возможно, поэтому не спешат, хотя нарушение требований законодательства может дорого обойтись. Так, прокуратура провела проверку, изучила схему. В надзорном ведомстве считают, что ее следует адаптировать к реальности. В документ, например, включен устаревший полигон Орла, который с трудом справляется с нагрузкой. А новый еще не построен. — Просчеты выявляются и в районах, — отметил прокурор региона Иван Полуэктов. — Так, в 2017 году только после обращения прокуроров в суд с исками были ликвидированы свалки в Орловском, Глазуновском и Сосковском районах, в лесопарке «Лужки» и водоохранной зоне реки Неручь. За год по требованиям прокуроров было ликвидировано свыше 580 несанкционированных свалок. Однако по самым скромным подсчетам уборки ожидают еще свыше 200 стихийных свалок. Нередко чиновники не обращают внимания на горы мусора, то ли по умыслу, то ли от наивности полагая, что реформа уже освободила их от такой обязанности. В схему обращения с отходами включен устаревший полигон, который с трудом справляется с нагрузкой. А новый еще не построенОднако органы местного самоуправления и после перехода на новые правила будут обязаны следить за порядком, контролируя регоператора. При этом рынок планируется очистить от сомнительных фирм. В конце 2017 года, например, Орел столкнулся с проблемой — ушла компания, вывозившая 64 процента мусора. Два месяца город жил в грязи. С регоператором такого быть не должно. — Мы предложили правительству изменить схему потоков отходов, увеличить мощности сортировочных комплексов в Орле и Мценске, отказаться от строительства сортировочного комплекса в Знаменском районе, — сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ Валерий Савин. — И предусмотреть транспортировку таким образом, чтобы сократить расходы на перевозку. Однако изменений пока не произошло. На днях активисты направили в правительство уже второй за последний месяц пакет предложений и рассчитывают на ответную реакцию. В реестре не числятсяВласти считают, что поводов для паники нет, но их комментарии сухи и академичны. Обещают, что региональный оператор будет отобран в ближайшее время и что с 1 января новый механизм заработает, как и по всей стране. Ссылаются на то, что целиком нормативная база должна быть готова только к 1 октября, а она, мол, уже имеется. "Территориальная схема обращения с отходами согласована с центральным аппаратом Росприроднадзора, утверждена региональная программа, — пояснили в пресс-службе губернатора. — Продолжена работа по созданию инфраструктуры. Уже действуют четыре сортировочных комплекса в Орле, Ливнах, Мценске и Нарышкино. Завершается создание мусороперерабатывающего экотехнопарка в Орловском районе". В облдепартаменте строительства и ЖКХ сообщили, что программа рассчитана до 2026 года и предусматривает финансирование в объеме 2,05 миллиарда рублей. До ее разработки была проведена инвентаризация объектов размещения отходов. Согласно ей с 2012 по 2016 годы таковых было зарегистрировано 39. Из них 24 предназначено для промышленных и сельскохозяйственных отходов, 15 — для ТКО. "Общее состояние полигонов твердых коммунальных отходов в регионе неудовлетворительное, — отметили при этом в департаменте. — В госреестр внесены 26 объектов, из них только два объекта размещения ТКО — полигон в городе Ливны и санкционированная свалка в поселке Верховье". Две санкционированные свалки в Орле и Мценске не внесены в госреестр. Подобные «недочеты» и следует устранить до конца года. Кстати, рынок насыщен и привлекателен. Так, в Орловской области лицензии на работу с отходами I-IV классов опасности имеют около ста юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Трудности переводаВ Брянске процесс идет чуть быстрее. Как сообщили в пресс-службе губернатора, территориальная схема разделяет область на две зоны. Для каждой должен быть определен региональный оператор и установлен единый тариф. Его утверждение поручено областному управлению по государственному регулированию тарифов. Конкурсный отбор здесь уже провели. Победителем признали крупнейшего игрока на местном рынке, который стал региональным оператором в двух зонах. В планах у компании — наладить работу по утилизации отходов и обустроить площадки по сбору мусора. Кроме того, строятся дополнительные полигоны. — Главное, что жители теперь будут иметь четкое представление о том, кто именно занимается вывозом мусора, — считает глава регоператора Владимир Чашников. — Одной из задач, которые еще предстоит решить, станет сортировка отходов. В Ливнах ликвидировали шесть стихийных свалок, однако несколько дней спустя они появились вновьНа площадках появятся контейнеры для сбора бумаги, стекла, пластмассы и другого. Для Брянщины практика новая, поэтому регоператору надо «просветить» население. А на Смоленщине систему раздельного накопления ТКО уже начали внедрять. Первые разноцветные контейнеры установлены в Смоленском районе. Как сообщили в облдепартаменте по природным ресурсам и экологии, регоператор был выбран в апреле 2018 года. В договоре с ним прописан функционал, в том числе «использование контейнеров с цветовой индикацией, соответствующей разным видам отходов». Для сбора бумаги предназначены боксы зеленого цвета, пластмассы — желтого, стекла — синего. Мусор будут отправлять на переработку. К слову, в конце прошлого года в трех зданиях администрации Смоленской области минприроды России установило по одному контейнеру для сбора отработанных батареек. В июне департамент передал на утилизацию первую партию — около 400 кг — батареек, которые отправили в Челябинск. Власти обещают, что такие же контейнеры появятся в каждом муниципальном образовании. — В Тамбовской области работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком, — заверила начальник облуправления ТЭК и ЖКХ Светлана Григорьева. — Все заинтересованные стороны работают в тесном взаимодействии друг с другом. И это взаимодействие вкупе с четким выполнением графика даст свои результаты. Своевременное утверждение территориальной схемы и региональной программы обращения с отходами позволит получить в этом году из федерального бюджета 38 миллионов рублей — на приобретение двух мусоросортировочных комплексов. В ближайшие годы планируется построить четыре полигона. Тамбов отметили и в ОНФ. Город вошел в пятерку лидеров общероссийского рейтинга по эффективности работы муниципальных властей со свалками, представленного в начале июля. Активисты обнаружили в областном центре 24 стихийные свалки. Информацию передали в мэрию, 22 свалки были оперативно ликвидированы. Это и обеспечило лидерство в рейтинге. Тамбовская программа по обращению с отходами рассчитана на 10 лет. Объем ее финансирования превысит 1,3 миллиарда рублей. Она предусматривает полную ликвидацию стихийных свалок. Регоператор должен будет за этим проследить, хотя подобные «целевые индикаторы» вызывают сомнение. Ведь даже крупные штрафы население пока не пугают. Так, власти орловского райцентра Ливны призвали на помощь жителей. Просят горожан записывать номера автомобилей, владельцы которых привозят мусор и сваливают его на пустырях и в скверах, и фотографировать нарушителей. В июне в городе ликвидировали шесть стихийных свалок, однако они «возродились» несколько дней спустя. «Общая площадь убранной территории превысила 14,8 тысячи квадратных метров, — сообщили в ливенской мэрии. — Но не успела отъехать техника, как к привычным местам потянулись машины с прицепами, полными бытового мусора». Специалистам отдела благоустройства и экологии удалось поймать «за руку» двоих нарушителей, их оштрафовали на две тысячи рублей каждого, но ко всем свалкам контроллеров не приставишь. Потому власти и обратились к горожанам. Вряд ли проблему удастся решить за несколько лет, однако механизм должен стать строже и прозрачнее. Хотя бы потому, что регионы обязаны создать электронную версию территориальной схемы обращения отходов и разместить ее в открытом доступе в Сети. На ней должны быть обозначены контейнерные площадки, маршруты перевозки, полигоны, сортировочные станции и перерабатывающие заводы — словом, вся информация, которую от жителей скрывать не должны. Однако пока создание механизма даже на бумаге продвигается медленно.