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Военные обеспечили понтонное сообщение с пострадавшим от паводка селом в Оренбуржье
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Военные обеспечили понтонное сообщение с пострадавшим от паводка селом в Оренбуржье 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Инженеры Центрального военного округа навели через реку Урал в Оренбургской области понтонный мост к селу Нижнеозерное, которое после ледохода весной осталось без переправы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба округа.
"Инженеры Центрального военного округа навели 150-метровый понтонный мост через реку Урал и восстановили сообщение с селом Нижнеозерное Оренбургской области, где после половодья был разрушен низководный железобетонный мост", — говорится в сообщении.
Во время работ были использованы 22 мостовых звена и два катера из состава понтонно-мостового парка. До снижения уровня воды в реке сообщение с селом обеспечивала паромная переправа грузоподъемностью 60 тонн.
Разрушенный мост у села Нижнеозерное обеспечивал выход на трассу Оренбург — Илек и транспортную доступность сельскохозяйственных угодий на левом берегу Урала. В селе проживают около 1,5 тыс. человек. Решение о наведении понтонной переправы было принято после обращения губернатора региона Юрия Берга.
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