Военные обеспечили понтонное сообщение с пострадавшим от паводка селом в Оренбуржье

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Инженеры Центрального военного округа навели через реку Урал в Оренбургской области понтонный мост к селу Нижнеозерное, которое после ледохода весной осталось без переправы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба округа.

"Инженеры Центрального военного округа навели 150-метровый понтонный мост через реку Урал и восстановили сообщение с селом Нижнеозерное Оренбургской области, где после половодья был разрушен низководный железобетонный мост", — говорится в сообщении.

Во время работ были использованы 22 мостовых звена и два катера из состава понтонно-мостового парка. До снижения уровня воды в реке сообщение с селом обеспечивала паромная переправа грузоподъемностью 60 тонн.