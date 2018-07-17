На ремонт дорог в Хворостянке выделят 12,5 млн рублей

Победившая компания должна будет привести в порядок дороги и благоустроить дворовые территории по адресам: ул. Самарокова, 58, 59 и 60 и ул. Комсомольская, 22 и 24, обновить дороги по ул. Школьной от д. 28г (автостанция) до д. 8, по улицам Лесной (примыкание к ул. Чапаева), Парковой от аптеки до детского сада и пл. Плясункова от д. 3 до ул. Советской, а также восстановить тротуар ул. Казакова от д. 26б до д. 2 и обустроить парковку перед зданием культурно-досугового центра в Хворостянке.

Подрядчик обязуется все успеть до 30 сентября этого года. На это выделят 12,5 млн рублей.

2 августа завершится прием заявок на участие в аукционе, итоги которого подведут 6 августа.