Воробьев открыл завод по производству колбас в Кашире

Они нажали кнопку запуска предприятия.

Инвест-соглашение о реконструкции завода в Топканове Андрей Воробьев и гендиректор «Черкизово» заключили на Петербургском экономическом форуме в июне 2017 года. Всего год — от подписей на бумаге до запуска. И сегодня губернатору уже показывают новое производство, которое выросло на месте старого заброшенного завода.

"Сегодня Московская область становится флагманом по многим направлениям, входит в десятку крупнейших регионов России по производству продуктов питания. Это, действительно, передовой объект пищевой промышленности. Можно даже сказать, это первые ласточки цифровой экономики России. В производстве участвуют только роботы. Это дает высочайшее качество. И при этом доступная цена", — отметил заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев.

"Мы придерживаемся такой позиции — производители на территории нашего городского округа должны ее реализовывать по каким-то чуть более сниженным ценам, нежели она поступает в розницу. Такая практика у нас реализована вместе с теплицами «Агрокультура Групп». Я не сомневаюсь, что с группой компаний «Черкизово» мы достигнем такого соглашения", — заявил глава городского округа Кашира Алексей Спасский.

Мощность комбината составляет 80 тонн колбасных изделий в сутки. На новом заводе будет производиться до 30 тысяч тонн готовой продукции в год. В его реконструкцию вложили почти 7 миллиардов рублей.

Производственная цепочка на заводе поддерживается роботами. Работоспособность системы поддерживают IT-специалисты и инженеры. Всего на предприятии работают около 170 человек. Система уникальна — подобного производства нет ни в России, ни в Европе. «Здесь собраны лучшие технологии. Поэтому Московская область сегодня — в лидерах по созданию сильнейших кластеров пищевой промышленности», — добавил Гордеев.

Он отметил, что регион наращивает производство молока, овощей закрытого грунта, при этом повсеместно внедряются современные технологии. " Правительство Московской области , несмотря на то, что регион урбанизированный, большое внимание уделяет поддержке инвестиций", — заключил Гордеев.

"Я хотел бы поздравить акционеров, владельцев и всех, кто имеет отношение к этому предприятию. Оно, действительно, уникально, роботизировано, и самые высокие технологии сегодня внедряются в России, очень приятно, что это Подмосковье. Группа «Черкизово» хорошо известна своей репутацией, нам очень приятно, что кроме этого завода есть последующие этапы инвестирования здесь, в Каширском городском округе", — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, власти Подмосковья поддерживают компанию как по части инфраструктуры, так и по предоставлению земли. «Мы очень надеемся, что здесь будут созданы уникальные рабочие места. Уже сегодня мы видим, что здесь требуются IT-инженеры, люди, которые на „ты“ с компьютерами, с цифровой экономикой. Нам очень приятно, что высокие технологии вновь реализованы в Московской области. Открытие сегодняшнего предприятия подтверждает то, что сельское хозяйство может быть конкурентно», — заявил Воробьев.

Реконструкция мясокомбината является первым этапом создания комплекса предприятий мясоперерабатывающей промышленности в Кашире. На втором этапе (2021 год) планируется ввести в эксплуатацию завод по производству готовых к употреблению мясных полуфабрикатов. Кроме того, в 2022 году в планах — ввод в эксплуатацию распределительного центра с охлаждаемыми складами, а также линией по нарезке и упаковке колбас.

В 2017 году в Московской области было модернизировано 60 промышленных предприятий, с общим объемом инвестиций 39,5 миллиардов рублей, было создано 3466 новых рабочих мест. Кроме того, было создано 38 новых промышленных предприятий с общим объемом инвестиций 23,7 миллиарда рублей, было создано 3514 новых рабочих мест.