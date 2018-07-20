Воробьев открыл завод по производству колбас в Кашире 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев открыли уникальный роботизированный завод по производству сырокопченых колбас ГК «Черкизово» в городском округе Кашира, передает телеканал «360».
Они нажали кнопку запуска предприятия.
Перед открытием делегация в сопровождении основателя группы «Черкизово» Игоря Бабаева, гендиректора группы Сергея Михайлова, посла Испании в России Игнасио Ибаньеса осмотрела производство.
Инвест-соглашение о реконструкции завода в Топканове Андрей Воробьев и гендиректор «Черкизово» заключили на Петербургском экономическом форуме в июне 2017 года. Всего год — от подписей на бумаге до запуска. И сегодня губернатору уже показывают новое производство, которое выросло на месте старого заброшенного завода.
"Сегодня Московская область становится флагманом по многим направлениям, входит в десятку крупнейших регионов России по производству продуктов питания. Это, действительно, передовой объект пищевой промышленности. Можно даже сказать, это первые ласточки цифровой экономики России. В производстве участвуют только роботы. Это дает высочайшее качество. И при этом доступная цена", — отметил заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев.
"Мы придерживаемся такой позиции — производители на территории нашего городского округа должны ее реализовывать по каким-то чуть более сниженным ценам, нежели она поступает в розницу. Такая практика у нас реализована вместе с теплицами «Агрокультура Групп». Я не сомневаюсь, что с группой компаний «Черкизово» мы достигнем такого соглашения", — заявил глава городского округа Кашира Алексей Спасский.
Мощность комбината составляет 80 тонн колбасных изделий в сутки. На новом заводе будет производиться до 30 тысяч тонн готовой продукции в год. В его реконструкцию вложили почти 7 миллиардов рублей.
Производственная цепочка на заводе поддерживается роботами. Работоспособность системы поддерживают IT-специалисты и инженеры. Всего на предприятии работают около 170 человек. Система уникальна — подобного производства нет ни в России, ни в Европе. «Здесь собраны лучшие технологии. Поэтому Московская область сегодня — в лидерах по созданию сильнейших кластеров пищевой промышленности», — добавил Гордеев.
Он отметил, что регион наращивает производство молока, овощей закрытого грунта, при этом повсеместно внедряются современные технологии. "Правительство Московской области, несмотря на то, что регион урбанизированный, большое внимание уделяет поддержке инвестиций", — заключил Гордеев.
"Я хотел бы поздравить акционеров, владельцев и всех, кто имеет отношение к этому предприятию. Оно, действительно, уникально, роботизировано, и самые высокие технологии сегодня внедряются в России, очень приятно, что это Подмосковье. Группа «Черкизово» хорошо известна своей репутацией, нам очень приятно, что кроме этого завода есть последующие этапы инвестирования здесь, в Каширском городском округе", — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, власти Подмосковья поддерживают компанию как по части инфраструктуры, так и по предоставлению земли. «Мы очень надеемся, что здесь будут созданы уникальные рабочие места. Уже сегодня мы видим, что здесь требуются IT-инженеры, люди, которые на „ты“ с компьютерами, с цифровой экономикой. Нам очень приятно, что высокие технологии вновь реализованы в Московской области. Открытие сегодняшнего предприятия подтверждает то, что сельское хозяйство может быть конкурентно», — заявил Воробьев.
Реконструкция мясокомбината является первым этапом создания комплекса предприятий мясоперерабатывающей промышленности в Кашире. На втором этапе (2021 год) планируется ввести в эксплуатацию завод по производству готовых к употреблению мясных полуфабрикатов. Кроме того, в 2022 году в планах — ввод в эксплуатацию распределительного центра с охлаждаемыми складами, а также линией по нарезке и упаковке колбас.
В 2017 году в Московской области было модернизировано 60 промышленных предприятий, с общим объемом инвестиций 39,5 миллиардов рублей, было создано 3466 новых рабочих мест. Кроме того, было создано 38 новых промышленных предприятий с общим объемом инвестиций 23,7 миллиарда рублей, было создано 3514 новых рабочих мест.