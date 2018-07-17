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Источник: министры финансов и труда Карачаево-Черкесии написали заявления об отставке
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Источник: министры финансов и труда Карачаево-Черкесии написали заявления об отставке 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 17 июля. /ТАСС/. Глава Минфина Карачаево— Черкесии (КЧР) и министр труда и социального развития республики написали заявления об отставке, они освобождены от занимаемых должностей, сообщил во вторник ТАСС источник во властных структурах региона.
"От занимаемой должности освобожден министр финансов Рустам Эльканов и министр труда и социального развития Мурадин Кемов", — сказал собеседник агентства, не уточнив причин отставок.
По его информации, Эльканов и Кемов написали заявления по собственному желанию.
Источник уточнил, что обязанности министра финансов КЧР исполняет Вадим Камышан, занимающий пост замглавы минфина. Информацией о том, кто выполняет обязанности министра труда, ТАСС пока не располагает.
Эльканов возглавлял минфин КЧР с марта 2011 года, Кемов работал в должности министра труда и социального развития республики с сентября 2015 года.
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