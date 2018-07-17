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В украинском Ровно застрелили предпринимателя
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В украинском Ровно застрелили предпринимателя 

РИА Новости 1 час назад
КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Полицейские устанавливают обстоятельства убийства предпринимателя в украинском Ровно, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции.
"Сегодня, 17 июля, около 13.00 (совпадает с мск) в полицию поступило сообщение, что в Ровно на улице Небесной сотни застрелили мужчину. Тело человека с огнестрельным ранением обнаружили между автомобилями на парковке", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, погибшим является 42-летний местный житель, частный предприниматель. Следственно-оперативная группа и эксперты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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