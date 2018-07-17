В КЧР двух министров отправили в отставку

Министр финансов Карачаево-Черкесии Рустам Эльканов и министр труда и социального развития республики Мурадин Кемов освобождены от занимаемых должностей — они написали заявления об отставке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах региона.

Причина отставок пока неизвестна. По предварительной информации, оба министра написали заявления об увольнении по собственному желанию.

Отметим, что Эльканов возглавлял минфин КЧР с марта 2011 года, Кемов работал в должности министра труда и социального развития республики с сентября 2015 года. Однако в конце июня появилась информация, что в республиканском министерстве финансов работали представители правоохранительных органов , а также прошла выемка документов.

Тогда говорили, что на работе ведомства события не отразились. Не исключено, что обыски и последующая отставка главы ведомства имеют прямую связь.