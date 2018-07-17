Ещё
В КЧР двух министров отправили в отставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II

В КЧР двух министров отправили в отставку 

Российская Газета 20 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Министр финансов Карачаево-Черкесии Рустам Эльканов и министр труда и социального развития республики Мурадин Кемов освобождены от занимаемых должностей — они написали заявления об отставке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах региона.
Причина отставок пока неизвестна. По предварительной информации, оба министра написали заявления об увольнении по собственному желанию.
Отметим, что Эльканов возглавлял минфин КЧР с марта 2011 года, Кемов работал в должности министра труда и социального развития республики с сентября 2015 года. Однако в конце июня появилась информация, что в республиканском министерстве финансов работали представители правоохранительных органов, а также прошла выемка документов.
Тогда говорили, что на работе ведомства события не отразились. Не исключено, что обыски и последующая отставка главы ведомства имеют прямую связь.
Российская Газета: последние новости
Госдума поддержала законопроект о выборе дня бракосочетания Палестинские боевики выпустили 17 ракет по Израилю Госдума приняла в I чтении законопроект о военных учебных центрах
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде169
Тест: Выжили бы вы в царской России?43
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа29
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17366
Из высотки МГУ выбросился аспирант23
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Наука и техника
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение