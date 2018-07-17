Тамбовский стадион «Спартак» получил резервный газон столичных «Лужников»

ТАМБОВ , 17 июля. / ТАСС /. Тамбовский стадион "Спартак" , который откроется для проведения матчей первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 29 июля, получил резервный газон столичных «Лужников», на которых проходили матчи чемпионата мира по футболу, сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

"29 июля в рамках первенства ФНЛ сезона 2018-2019 годов футбольный клуб «Тамбов» проведет свой первый домашний матч с командой из Нижнего Новгорода. Тамбов получил газон, который был резервным для столичного стадиона «Лужники», — сказали в пресс-службе.

В администрации региона добавили, что реконструкция главного городского стадиона ведется с 2017 года, на первые два этапа было выделено 58 миллионов рублей.

"Выполнена установка новой системы освещения, заканчивается укладка нового функционального поля с хорошей дренажной системой. Кроме того, газон «Спартака» теперь оснащен системой автоматического полива и системой подогрева. Если говорить о дальнейшей реконструкции спортобъекта, то в рамках ее третьего этапа предусмотрены работы по расширению трибун. Число посадочных мест планируется увеличить втрое — до 15 тыс. вместо 5 тыс. ", — добавили в пресс-службе.