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Тамбовский стадион «Спартак» получил резервный газон столичных «Лужников»
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Тамбовский стадион «Спартак» получил резервный газон столичных «Лужников» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТОП68
ТАМБОВ, 17 июля. /ТАСС/. Тамбовский стадион "Спартак", который откроется для проведения матчей первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 29 июля, получил резервный газон столичных «Лужников», на которых проходили матчи чемпионата мира по футболу, сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.
"29 июля в рамках первенства ФНЛ сезона 2018-2019 годов футбольный клуб «Тамбов» проведет свой первый домашний матч с командой из Нижнего Новгорода. Тамбов получил газон, который был резервным для столичного стадиона «Лужники», — сказали в пресс-службе.
В администрации региона добавили, что реконструкция главного городского стадиона ведется с 2017 года, на первые два этапа было выделено 58 миллионов рублей.
"Выполнена установка новой системы освещения, заканчивается укладка нового функционального поля с хорошей дренажной системой. Кроме того, газон «Спартака» теперь оснащен системой автоматического полива и системой подогрева. Если говорить о дальнейшей реконструкции спортобъекта, то в рамках ее третьего этапа предусмотрены работы по расширению трибун. Число посадочных мест планируется увеличить втрое — до 15 тыс. вместо 5 тыс. ", — добавили в пресс-службе.
В администрации региона также уточнили, что после реконструкции трибун, которую планируют завершить к 2021 году, тамбовский стадион будет соответствовать требованиям Российского футбольного союза и сможет принимать игры Футбольной национальной лиги.
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