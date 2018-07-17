Украина сама себе «подарила» четыре крымских санатория

СИМФЕРОПОЛЬ , 17 июл — РИА Новости Крым . Так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым» добилась признания права собственности на четыре санатория, расположенных на Южном берегу Крыма, за Украиной . Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется в сообщении, речь идет о санаториях «Украина», «Ай-Петри», «Орлиное гнездо» и «Золотой пляж», общей площадью в 11 тысяч квадратных метров, которые переданы Фонду госимущества соседнего государства решениями судов прошлых лет.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале июля санаторий «Ай-Петри» был продан на аукционе ООО «Управляющая компания инфраструктурных объектов» за 416,4 миллиона рублей.