Украина сама себе «подарила» четыре крымских санатория 

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости Крым. Так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым» добилась признания права собственности на четыре санатория, расположенных на Южном берегу Крыма, за Украиной. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как уточняется в сообщении, речь идет о санаториях «Украина», «Ай-Петри», «Орлиное гнездо» и «Золотой пляж», общей площадью в 11 тысяч квадратных метров, которые переданы Фонду госимущества соседнего государства решениями судов прошлых лет.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале июля санаторий «Ай-Петри» был продан на аукционе ООО «Управляющая компания инфраструктурных объектов» за 416,4 миллиона рублей.