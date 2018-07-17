Вологодское предприятие производит уникальную фотолюминесцентную бумагу

Сергей Воропанов. Необычный материал для изготовления эвакуационных систем является запатентованным изобретением компании «Стандарт». Благодаря этой разработке появилась возможность выпуска планов эвакуации в условиях офиса. Технологию производства единственной в России фотолюминесцентной бумаги оценил Мэр Вологды

Бумага является высокотехнологичным продуктом, экономит время и ресурсы для выпуска планов эвакуации. С появлением специальной бумаги временные затраты на печать планов сократились до трех минут. До этого повсеместно использовалась люминесцентная пленка в рулонах, а сам процесс выпуска одного экземпляра плана занимал около часа.

Срок службы фотолюминесцентной бумаги 5 лет, однако за счет качества покрытия срок эксплуатации не ограничен. Высококачественный люменофор закупают в Китае , там сконцентрирована основная добыча редкоземельных металлов, из которых он производится. Также преимуществом предприятия является и возможность заказать необходимое количество листов уникальной бумаги, не переплачивая за рулон пленки. Со своими клиентами предприятие работает только под заказ.

Кроме того, уже в течение 15 лет предприятие выпускает печатную продукцию по пожарной безопасности, безопасности труда и дорожной безопасности. Более 50 тысяч наименований разных форматов, а также индивидуальные знаки в единственном экземпляре. В качестве основы используют пленку, пластик, металл и негорючий картон.

«Мы делаем нашу продукцию в строгом соответствии с ГОСТом, в кратчайшие сроки по цене, удовлетворяющей клиента. Соблюдение этих требований позволяет поддерживать и развивать авторитет на рынке. Мы единственные в этой отрасли имеем лабораторию для контроля сырья и исходящей продукции, к заказчику продукция отгружается только после проверки соответствия требованиям ГОСТа», — рассказал генеральный директор производственной компании «Стандарт» Геннадий Ярошенко.

Высокую скорость изготовления продукции обеспечивает использование 30 станков отечественного производства, сконструированных индивидуально. Большинство процессов выполняются вручную. Всего в штате предприятия — 55 человек.

Производство дорожных знаков занимает чуть более 20% от общего объема выпуска. Именно это направление предложил поддержать Сергей Воропанов, для тестирования в реальных дорожных условиях предприятие изготовит образец дорожного знака и небольшой элемент ограждения. Опыт покажет, как поведут себя в эксплуатации элементы из композитных материалов.

«Если качество продукции подтвердит ожидания, будем расширять экономические связи, продвигать продукцию в города-побратимы и города Ганзейского союза. Также есть возможность презентовать продукцию на различных выставках через Ассоциацию городов Северо-Запада и в ходе различных бизнес-миссий. Наша задача — обеспечить условия для развития предприятия, чтобы в городе создавались новые рабочие места и росли налоговые отчисления», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.