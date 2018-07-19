Дмитрий Медведев посетит Карелию 20 июля. Визит продлится два дня

О визите премьер-минстра стало известно еще в июне — об этом случайно проговорился министр образования республики Александр Морозов . Затем появилась информация о том, что посещение Медведевым Карелии откладывается на сентябрь. Однако на днях стало известно, что запланированный на 20 июля визит все же состоится.

Как сообщает издание «Вести Карелии», об этом объявил на совещании в правительстве карельский премьер-министр Александр Чепик . По данным издания, Медведев в компании федеральных чиновников проведет в Петрозаводске совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса России . В Карелии председатель правительства пробудет 20 и 21 июля.

Республиканские власти эту информацию официально не подтверждают, однако к визиту высокого гостя готовятся. В Петрозаводске в срочном порядке начался ремонт дороги, ведущей к заводу ДОК «Калевала», который Медведев планирует посетить. Как сообщает наш источник в правительстве региона, поездка премьер-министра в Карелию возможна, но по-прежнему находится под вопросом. Об этом можно будет с уверенностью говорить лишь после появления официального сообщения о визите на сайте медведевской администрации.

Фото: pixаbay.com.