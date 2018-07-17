На Аэродромной улице представителей НКО научат грамотно вести документацию

Занятие для представителей некоммерческих организаций, целью которого является повышение экономической и юридической грамотности, состоится 19 июля в Ресурсном центре НКО, который расположен на Аэродромной улице.

— Специалист ответит на наиболее часто задаваемые вопросы: каков алгоритм регистрации НКО? Каков алгоритм сдачи отчета в МИНЮСТ ? Как перерегистрировать НКО? В чем заключаются основные особенности бухгалтерского учета в НКО? Как оформить расходы в благотворительном фонде? А также расскажет о документарном оформлении благотворительных взносов и бухгалтерской отчетности НКО, — сообщила старший специалист по связям с общественностью отдела по работе с НКО в СЗАО Наталья Кеда

Консультации проводятся только по предварительной записи. Записаться можно по телефону 8 (495) 657-65-42 или по электронной почте: szao@go.mos.ru.

Адрес: улица Аэродромная, дом 6. (ск)