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Госдума отказалась от создания апелляционного суда в Калуге
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Госдума отказалась от создания апелляционного суда в Калуге 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
17 июля Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о создании новой системы кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. Согласно принятому законопроекту Первого апелляционного суда в Калуге, как это предполагалось ранее, не будет. Он разместится в Москве. Первый кассационный суд получил Саратов. Предложение расположить Первый апелляционный суд в столице подкреплено наличием соответствующей материально-технической и кадровой возможности, и принято с учетом транспортной доступности, — отметил председатель Госдумы по по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Этот суд будет рассматривать дела в качестве апелляционной инстанции по жалобам на судебные акты Белгородского областного суда, Брянского областного суда, Владимирского, Воронежского, Ивановского, Калининградского, Калужского, Костромского, Курского, Липецкого, Новгородского, Орловского, Псковского, Рязанского, Смоленского, Тамбовского, Тверского, Тульского, Ярославского, Московского областных судов, а также Московского городского суда. Как сообщила пресс-служба Госдумы РФ, законопроект предусматривает создание пяти апелляционных судов общей юрисдикции и девяти кассационных судов общей юрисдикции, которые будут действовать в пределах соответствующих судебных округов. «Это повысит доступность правосудия для лиц, находящихся или проживающих в отдаленных местностях. Кроме того, обеспечению доступности правосудия способствует использование в судах видео-конференц-связи», — добавил Павел Крашенинников. Период образования новых апелляционных и кассационных судов устанавливается со дня официального опубликования закона и до 1 октября 2019 года.
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