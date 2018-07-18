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Легойда: заявления об отмене платных дорог не отражают официальную позицию РПЦ
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Легойда: заявления об отмене платных дорог не отражают официальную позицию РПЦ 

ТАСС 17 минут назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Предложение первого зампреда Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александра Щипкова об отмене в стране платных дорог является его личным мнением и не отражает официальную позицию Русской Православной церкви, сказал ТАСС в среду председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее Александр Щипков в эфире телеканала «Спас» выступил за отмену платных дорог в России.
"Церковь не делала никаких официальных комментариев и высказываний за или против платных дорог. Хочу обратить внимание, что сотрудники официальных церковных учреждений — люди творческие, у них есть свои телевизионные программы. У вашего покорного слуги тоже есть своя программа, но это не значит, что все, о чем я там говорю, является официальной точкой зрения [Церкви]. Для донесения официальной позиции у нас есть хорошо известные журналистам каналы, и понятно, когда высказывается официальная позиция", — сказал Владимир Легойда.
По его словам, вопрос платных дорог «не является частью нашей повестки», но дискуссии по данному вопросу могут вестись с уважением позиций каждой стороны. «Со своей стороны могу сказать, что считаю вполне возможным обсуждение данной темы, но оно должно вестись с уважением ко всем, кто так или иначе вовлечен в данную проблему. У нас у всех есть право на личную точку зрения», — добавил руководитель Синодального отдела.
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