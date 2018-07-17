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Саратовская область приблизилась к Северному Кавказу по финансовой поддержке из Москвы
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Саратовская область приблизилась к Северному Кавказу по финансовой поддержке из Москвы 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Правительство России утвердило уровни софинансирования из федерального бюджета расходов на регионы на 2019 год. Речь идет о субсидировании различных федеральных программ и мероприятий. Как и ранее, самая большая доля приходится на Чечню, Дагестан, Ингушетию, Карачаево-Черкесию, а также Тыву, Крым и ряд других регионов. Им положено 95% федеральных бюджетных средств.
Доля софинансирования расходов в бюджете Саратовской области приблизилась к 89%. Чуть меньше в Волгоградской области — 86%, а в Самарской области всего 65%.
Александр Степанов, член Общественной палаты Саратовской области, директор Института переподготовки и повышения квалификации кадров Поволжской академии государственной службы: «Я бы хотел, чтобы у нас было не 89, а 99% софинансирования расходных обязательств. Речь идет не о бюджетном выравнивании, а о субсидировании из федерального бюджета на реализацию тех или иных объектов и мероприятий по федеральным программам. Это означает, что Москва компенсирует 89%, к примеру, на строительство или вложения в сельском хозяйстве, а оставшиеся 11% берет на себя область. Уровень поддержки определяется из финансовых возможностей региона, численности его населения, климатических условий и т.д. И повторюсь, в идеале цифра должна быть около 99%».
Депутат Саратовской городской думы Виктор Марков: «Это хорошо, что Саратовская область будет получать на отдельные программы больше. Другой вопрос, что до сих пор налоговые доходы по большей части уходят в Москву и происходит финансовый дисбаланс. Можно только мечтать, когда все средства будут распределяться более-менее пропорционально. Ибо сегодня мы отдаем больше, чем получаем. Пусть справедливость восторжествует».
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