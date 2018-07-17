«Жесткая критика Быковым Усса почти незаметна в информационном поле»

ЛДПР и «Здесь несколько факторов. Сказывается укорененность Александра Усса в красноярской элите, его огромный политический опыт и дипломатический талант, позволяющий ему находить общий язык со многими влиятельными игроками. Немало людей в региональной номенклатуре ему обязаны лично, в том числе и лидеры региональных отделений системной оппозиции — КПРФ »Справедливая Россия» . Все-таки Усс 19 лет отработал спикером регионального парламента, и сложились определенные отношения с политическим классом Красноярья. По этой причине очень сложно ожидать критики со стороны официальных оппозиционеров в адрес Александра Викторовича.

При этом не скажу, что критики в СМИ совсем нет — она присутствует. Главный критик — внесистемный оппозиционер края Анатолий Быков . В первые пять месяцев после назначения Александра Викторовича врио губернатора у них были нормальные отношения, но весной Быков вернулся в привычную нишу конфронтации с первым лицом. Еще осенью некоторые наблюдатели прогнозировали, что именно так и случится — этот сюжет стал уже привычным для местной политсцены. У Анатолия Петровича всегда поначалу присутствует иллюзия, что ему удастся влиять на курс нового губернатора. Так было с Львом Кузнецовым Виктором Толоконским . Через некоторое время эти надежды рушатся, и Быков начинает излучать жесткую критику. У него только с Толоконским был период в два года более-менее нормальных отношений, но и они потом испортились накануне выборов в Законодательное собрание и Госдуму в 2016 году.

Но вся эта очень непримиримая критика слабо заметна в публичном пространстве из-за ограниченного выхода Быкова к информационным ресурсам. У него есть несколько дружественных сайтов, но они не делают особой погоды в информационном пространстве и для широкой общественности филиппики Быкова проходят фоном.