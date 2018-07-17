«Жесткая критика Быковым Усса почти незаметна в информационном поле» 

«Здесь несколько факторов. Сказывается укорененность Александра Усса в красноярской элите, его огромный политический опыт и дипломатический талант, позволяющий ему находить общий язык со многими влиятельными игроками. Немало людей в региональной номенклатуре ему обязаны лично, в том числе и лидеры региональных отделений системной оппозиции — КПРФ, ЛДПР и »Справедливая Россия». Все-таки Усс 19 лет отработал спикером регионального парламента, и сложились определенные отношения с политическим классом Красноярья. По этой причине очень сложно ожидать критики со стороны официальных оппозиционеров в адрес Александра Викторовича.
Во-вторых, отсутствует критика и со стороны финансово-промышленных групп. Александр Усс, став врио губернатора, сделал стратегическую ставку на налаживание отношений с ФПГ, и ему эта линия пока удается на 100%. Был в декабре подписан договор о сотрудничестве края с Владимиром Потаниным, Олегом Дерипаской и Андреем Мельниченко. Летом мы увидели знаковый визит в Красноярск руководителя «Роснефти» Игоря Сечина. Напомню, что Игорь Иванович прохладно относился к предшественникам Усса на губернаторском посту, а в этот раз даже провел совещание на берегах Енисея. Влиятельные федеральные игроки, от которых зависит принятие решений, поладили с Александром Уссом. Это означает, что никаких залпов в сторону врио губернатора со стороны подконтрольных им краевых СМИ ожидать не стоит. В целом эффективно работает и информационный блок Серого дома, возглавляемый замгубернатора Василием Нелюбиным.
При этом не скажу, что критики в СМИ совсем нет — она присутствует. Главный критик — внесистемный оппозиционер края Анатолий Быков. В первые пять месяцев после назначения Александра Викторовича врио губернатора у них были нормальные отношения, но весной Быков вернулся в привычную нишу конфронтации с первым лицом. Еще осенью некоторые наблюдатели прогнозировали, что именно так и случится — этот сюжет стал уже привычным для местной политсцены. У Анатолия Петровича всегда поначалу присутствует иллюзия, что ему удастся влиять на курс нового губернатора. Так было с Львом Кузнецовым и Виктором Толоконским. Через некоторое время эти надежды рушатся, и Быков начинает излучать жесткую критику. У него только с Толоконским был период в два года более-менее нормальных отношений, но и они потом испортились накануне выборов в Законодательное собрание и Госдуму в 2016 году.
Но вся эта очень непримиримая критика слабо заметна в публичном пространстве из-за ограниченного выхода Быкова к информационным ресурсам. У него есть несколько дружественных сайтов, но они не делают особой погоды в информационном пространстве и для широкой общественности филиппики Быкова проходят фоном.
Хотя опасные кейсы для Усса все же присутствуют в информационной повестке. Связаны они с проколами в работе мэрии Красноярска. Транспортная реформа — одна из самых резонансных промашек администрации города. Она, на мой взгляд, велась стихийно и без обсуждения с горожанами и вызвала недовольство тысяч красноярцев. Все это рискованно, потому что мэр Сергей Еремин напрямую ассоциируется с врио губернатора. Если бы не политическая воля Александра Усса, то Еремина на этом посту не оказалось бы. Поэтому понятно, что все промахи и ошибки команды Еремина могут срикошетить и по Уссу. Но пока этот риск в среднесрочной перспективе».
Фото: Алексей Никольский/РИА «Новости».