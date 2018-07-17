12 человек находятся под следствием по подозрению в нелегальном сбросе токсичных отходов в Янцзы

Хэфэй, 17 июля / Синьхуа / — В китайской провинции Аньхой во вторник возбудили дело в отношении 12 человек за сброс более 2500 тонн промышленных отходов в реку Янцзы.

Народная прокуратура района Цзинху города Уху возбудила дело против компании по переработке отходов в соседней провинции Цзянсу.

Компания, предположительно, перепоручила ликвидацию своих отходов неквалифицированным подрядчикам в январе 2017 года.

Отходы были перевезены на судне из Цзянсу и соседней провинции Чжэцзян в город Тунлин в провинции Аньхой в октябре 2017 года. Как сообщили в прокуратуре, другие две попытки компании сбросить еще 4410 тонн отходов провалились.

прокуратуре заявили, что отходы содержали токсичные вещества и загрязнили реку, почву и подземные воды в месте сброса.

Экономический ущерб, причиненный нелегальным сбросом этих отходов, достигает около 7,94 млн юаней /1,2 млн долларов США/, на очистку загрязненного района потребуется еще порядка 3,17 млн юаней. -0-