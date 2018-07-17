В «Манчестер Юнайтед» готовы отдать около €100 млн за двух игроков Хорватии

По информации Daily Mail, манкунианцы проявляют интерес к полузащитнику «Интернационале» Ивану Перишичу , а также к форварду франкфуртского «Айнтрахта» Анте Ребичу.

Отмечается, что на трансферы хорватов «красные дьяволы» готовы выделить около €100 млн На чемпионате мира — 2018 Перишич провел семь матчей, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу. На счету Ребича один гол в шести встречах.