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В «Манчестер Юнайтед» готовы отдать около €100 млн за двух игроков Хорватии
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В «Манчестер Юнайтед» готовы отдать около €100 млн за двух игроков Хорватии 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в услугах двух футболистом сборной Хорватии, сообщает "Советский спорт".
По информации Daily Mail, манкунианцы проявляют интерес к полузащитнику «Интернационале» Ивану Перишичу, а также к форварду франкфуртского «Айнтрахта» Анте Ребичу.
Отмечается, что на трансферы хорватов «красные дьяволы» готовы выделить около €100 млн  На чемпионате мира — 2018 Перишич провел семь матчей, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу. На счету Ребича один гол в шести встречах.
Ранее сообщалось, что игрока «Манчестер Юнайтед» не пустили на сборы в США из-за условного срока.
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