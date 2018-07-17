Запрещенные в СССР фильмы: кино, которое не давали смотреть

Эпоха жесктой цензуры стартовала в СССР сразу после Октябрьского переворота. Библиотеки, театры, радиостудии и киностудии — вот за фильмами следили особенно строго. Советская цензура запретила массу великолепных фильмов: каждую картину из этого списка «запрещенки» действительно стоит увидеть каждому. Тугой узел

Швейцер ставил фильм по повести Владимира Тендрякова — оба серьезно рисковали, оба были готовы к запрету. И действительно, комиссия признала «Тугой узел» клеветой на счастливую советскую реальность, и режиссер и автор за малым не пошли под суд. В 1957 году фильм, после практически полной переработки все же вышел в ограниченный показ под названием «Саша вступает в жизнь». Оригинальную же версию (кстати, в главной роли дебютирует великий Олег Табаков ) восстановили лишь в 1989 году. Интервенция

1968

Снявший великолепную «Республику ШКИД» Полока был на хорошем счету, именно поэтому его и пригласили на съемки фильма, приуроченного к 50-лети Октябрьской революции. Вот только цензоры не учли, что режиссер снимет в присущем ему комедийном стиле: актеры постоянно переодевались, пели песни и вообще вели себя фривольно. Не революция, а балаган какой-то — постановила комиссия после предварительного просмотра и «Интервенцию» к выходу запретила. Звездные войны

За что же не полюбили цензоры знаменитую космооперу Лукаса? Разгадка довольно проста: в империи и темной стороне силы усмотрели прямую аллюзию на СССР — дескать, вот буржуйский режиссер специально потратил полжизни, чтобы заклеймить честную страну. С другой стороны, отчасти цензоры были правы. Не зря же Рональд Рейган в одном из выступлений громогласно назвал СССР «Империей зла», практически полностью повторив лукасовскую формулировку «Галактической империи зла». Гроздья гнева

Экранизация одноименного романа гениального американского романиста Джона Стейнбека поначалу пришлась советским партдеятелям по вкусу. Еще бы, в центре картины лежит Великая депрессия, раздавившая простых американцев-работяг. «Гроздья гнева» даже прокрутили несколько раз в кинотеатрах, пока кто-то не догадался, что даже самый нищий американец в фильме может взять и купить себе грузовик. Само собой, после этого откровения картина моментально отправилась на полку. Комиссар

Перед вами официально самая антисоветская картина всех времен и народов. Уже в середине съемок комиссия цензоров пришла в ужас, Аскольдова сначала от работы отстранили, а затем и вовсе уволили со студии. К сожалению, больше талантливый режиссер не снимал никогда, самого же «Комиссара» разрешили к показу только в относительно либеральном 1987 году.