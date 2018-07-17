Запрещенные в СССР фильмы: кино, которое не давали смотреть 

Эпоха жесктой цензуры стартовала в СССР сразу после Октябрьского переворота. Библиотеки, театры, радиостудии и киностудии — вот за фильмами следили особенно строго. Советская цензура запретила массу великолепных фильмов: каждую картину из этого списка «запрещенки» действительно стоит увидеть каждому. Тугой узел
1956 год Режиссер: Михаил Швейцер
Швейцер ставил фильм по повести Владимира Тендрякова — оба серьезно рисковали, оба были готовы к запрету. И действительно, комиссия признала «Тугой узел» клеветой на счастливую советскую реальность, и режиссер и автор за малым не пошли под суд. В 1957 году фильм, после практически полной переработки все же вышел в ограниченный показ под названием «Саша вступает в жизнь». Оригинальную же версию (кстати, в главной роли дебютирует великий Олег Табаков) восстановили лишь в 1989 году. Интервенция
1968
Режиссер: Геннадий Полока
Снявший великолепную «Республику ШКИД» Полока был на хорошем счету, именно поэтому его и пригласили на съемки фильма, приуроченного к 50-лети Октябрьской революции. Вот только цензоры не учли, что режиссер снимет в присущем ему комедийном стиле: актеры постоянно переодевались, пели песни и вообще вели себя фривольно. Не революция, а балаган какой-то — постановила комиссия после предварительного просмотра и «Интервенцию» к выходу запретила. Звездные войны
1977 год Режиссер: Джордж Лукас
За что же не полюбили цензоры знаменитую космооперу Лукаса? Разгадка довольно проста: в империи и темной стороне силы усмотрели прямую аллюзию на СССР — дескать, вот буржуйский режиссер специально потратил полжизни, чтобы заклеймить честную страну. С другой стороны, отчасти цензоры были правы. Не зря же Рональд Рейган в одном из выступлений громогласно назвал СССР «Империей зла», практически полностью повторив лукасовскую формулировку «Галактической империи зла». Гроздья гнева
1940 год Режиссер: Джон Форд
Экранизация одноименного романа гениального американского романиста Джона Стейнбека поначалу пришлась советским партдеятелям по вкусу. Еще бы, в центре картины лежит Великая депрессия, раздавившая простых американцев-работяг. «Гроздья гнева» даже прокрутили несколько раз в кинотеатрах, пока кто-то не догадался, что даже самый нищий американец в фильме может взять и купить себе грузовик. Само собой, после этого откровения картина моментально отправилась на полку. Комиссар
1967 год Режиссер: Александр Аскольдов
Перед вами официально самая антисоветская картина всех времен и народов. Уже в середине съемок комиссия цензоров пришла в ужас, Аскольдова сначала от работы отстранили, а затем и вовсе уволили со студии. К сожалению, больше талантливый режиссер не снимал никогда, самого же «Комиссара» разрешили к показу только в относительно либеральном 1987 году.