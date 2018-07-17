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Десять брошенных судов уберут с берегов Печоры в Ненецком АО в 2018 году
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Десять брошенных судов уберут с берегов Печоры в Ненецком АО в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 17 июля. Десять брошенных судов будут убраны с берегов и прибрежной акватории реки Печоры в Ненецком автономном округе в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
"С прибрежной акватории реки Печора в этом году будет убрано десять брошенных судов. В НАО подведены итоги аукциона на выполнение этих работ. В настоящее время идет процедура заключения контракта с компанией, победившей в торгах. Стоимость работ составит 1,6 млн рублей", — говорится в сообщении.
Средства на уборку судов выделены из окружного бюджета. Работы будут проводиться в Нарьян-Маре и поселке Искателей. Кроме судов, будут убраны две свалки мусора.
После завершения очистки подрядчик должен будет привести в порядок территорию, где располагались суда и мусор. Работа должна быть завершена не позднее 19 октября.
В 2017 году администрация округа для выполнения работ по очистке береговой полосы и прибрежной акватории Печоры в Нарьян-Маре выделила 1,5 млн рублей. Это позволило убрать 23 объекта металлического лома.
Поручения по сохранению Печоры включены в новый майский указ президента России Владимира Путина.
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