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«Политические взгляды артистов не должны подлежать цензуре»
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«Политические взгляды артистов не должны подлежать цензуре» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Власть влезала в проведение Грушинского фестиваля как минимум начиная с 90-х годов. Почему-то многие чиновники рассматривали эту площадку как средство для самопиара, вплоть до экс-губернатора Николая Меркушкина, который любил играть там в футбол и в своей привычной манере подолгу выступать на главной сцене. Само по себе такое вмешательство в работу фестиваля радикально на него не влияет. Насколько я могу судить, у артистов и зрителей „Грушинки“ всегда был скепсис по отношению к тем, кто приезжал туда пиариться. Это не прибавляло очков никому из госслужащих или общественников, кто пытался заработать себе популярность на такой теме.
Теперь же вмешательство власти вылилось в цензурирование, что очень печально. Государство имеет право софинансировать общественную организацию, которая проводит Грушинский фестиваль. Что, возможно, взамен дает органам власти право голоса. Но в случае с врио министра культуры это вышло в плоскость цензуры, причем цензуры не репертуара, а политических взглядов артистов. Подобное недопустимо ни для областного министра, ни для министра федерального уровня. Политические позиции человека — его личное дело, и отношение к ним никоим образом не должно влиять на состав выступающих. Если вдруг Андрей Макаревич захочет принять участие в фестивале авторской песни, это надо только приветствовать.
Сергей Филиппов подчеркнул, что не пустил бы Макаревича не как человек, но как министр. Если он озвучил позицию областной власти, то эта позиция непоследовательна. К примеру, на открытии самарской фан-зоны Чемпионата мира по футболу выступал Юрий Шевчук — человек тоже не конформистских взглядов. Надеюсь, позиция в отношении Макаревича все же личная. Но в любом случае, на мой взгляд, неверная. Хотелось бы, чтоб врио министра объяснил общественности, что его мнение никак не влияет на позицию оргкомитета Грушинского фестиваля, и дезавуировал собственное заявление. На мой взгляд, это было бы разумным поступком со стороны чиновника».
Фото: facebook.com / Игорь Ермоленко
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