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В Оренбуржье к декабрю установят тарифы на мусор
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В Оренбуржье к декабрю установят тарифы на мусор 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
С января 2019 года в Оренбургской области будут действовать новые правила обращения с отходами. За бытовой мусор будет отвечать региональный оператор. Им станет компания «Природа».
Одно из нововведений, которое в первую очередь заметят рядовые жители области, — счета за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). С 2019 года деньги на эти цели будут поступать региональному оператору. Соответственно управляющие компании и ТСЖ должны исключить подобную графу из своих квитков.
«Размер ежемесячной платы пока не известен, — признался руководитель регионального оператора Виктор Доценко. — В настоящее время мы проводим мониторинг, оцениваем свои затраты и формируем тариф».
Свои предложения по цене компания направит в министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области. Окончательно определить стоимость должны в региональном правительстве до декабря. Заключать специальный договор с «мусорным» оператором оренбуржцам не придется. Схема будет действовать по типу сбора взносов на капитальный ремонт. Когда придет новый счет, его оплата и будет считаться договором. Виктор Доценко обещал осенью разъяснить все детали новой схемы работы с отходами в средствах массовой информации.
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