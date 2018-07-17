В Оренбуржье к декабрю установят тарифы на мусор

С января 2019 года в Оренбургской области будут действовать новые правила обращения с отходами. За бытовой мусор будет отвечать региональный оператор. Им станет компания «Природа».

Одно из нововведений, которое в первую очередь заметят рядовые жители области, — счета за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). С 2019 года деньги на эти цели будут поступать региональному оператору. Соответственно управляющие компании и ТСЖ должны исключить подобную графу из своих квитков.

«Размер ежемесячной платы пока не известен, — признался руководитель регионального оператора Виктор Доценко . — В настоящее время мы проводим мониторинг, оцениваем свои затраты и формируем тариф».